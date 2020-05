Un concert en confinement : une soirée pyjama exceptionnelle en musique, présentée par Rebecca Manzoni !

OXMO PUCCINO © FIFOU

Oxmo Puccino, vendredi 8 mai dès 20h, en direct sur France inter.

Chaque vendredi soir, un artiste offre un concert en direct de sa cuisine. Après Stephan Eicher, Gaëtan Roussel, Pomme , puis Clara Luciani et Izïa, retrouvez Oxmo Puccino au micro de Rebecca Manzoni pour un live inédit, en direct sur l’antenne.

Le rappeur français avance en toute discrétion et décline ses mots en batterie « pour prendre le temps nécessaire, détaché des vents tournants et des sirènes séduisantes… »

En 20 ans, Oxmo Puccino a su ravir un public de plus en plus important avec ses textes ciselés et une prose portée par des sons rythmés.

#OnEcouteLaRadioChezSoi

France Inter Soirée Pyjama avec Oxmo Puccino © Radio France / Esther Maarek

Pour aller plus loin

►►► Retrouvez un entretien d'Oxmo Puccino avec Marie Richeux (France Culture, Par les temps qui courent) au sommaire du numéro 31 de la revue Papiers. Papiers #31 : La Fin du monde ? Non merci !