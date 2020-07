Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Eurockéennes de Belfort soutenu par France Inter. Ce soir, Alabama Shakes en concert !

Alabama Shakes aux Eurockéennes de Belfort, 1er juillet 2012

Le site du festival ressemble à un vaste champ de bataille après la pluie incessante qui s’est abattue sur la fameuse terre rouge de Belfort... Jour 3 des Eurocks dans la boue !

Alabama Shakes, c'est une secousse venue du sud profond de l'Amérique. On les annonce comme LA révélation des Eurockéennes 2012. Privilège pour un groupe quasi-inconnu mais dont le premier album Boys & Girls (Rough Trade) suscite commentaires enthousiastes et superlatifs mérités. Le groupe de rock américain originaire d'Athens en Alabama cofondé en 2009 par Brittany Howard, chanteuse, guitariste, multi-instrumentiste et Zac Cockrell (basse) avec Steve Johnson (batterie) et Heath Fogg (guitare), s'est révélé en 2012 avec leur premier album Boys & Girls.

Un disque aux influences Soul, Rythm & Blues et Rock du sud des Etats-Unis avec la voix exceptionnelle de Brittany Howard que l'on compare à Janis Joplin ou Aretha Franklin, un blues qui prend aux tripes. Le single "Hold On" (Rough Trade) est un succès radio, sacré meilleur morceau de l'année par Rolling Stone, et l'album est disque d'or. Le second album Sound & Colour en 2015 est récompensé par trois Grammy Awards, Brittany Howard s’est imposée en tant que chanteuse, avec sa voix impressionnante et son jeu de guitare.

▷▷▷ Plus de Brittany Howard

Après le succès rapide d'Alabama Shakes et ces deux albums, Brittany Howard poursuit son chemin solo.

Alabama Shakes, le mot des Eurocks

"COUP DE CŒUR EUROCKS 2012 : Porté par la charismatique Brittany Howard, Alabama Shakes nous offre un rock/soul "à l'ancienne" d'une rareté étonnante. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont signé sur le même label que Jack White !"