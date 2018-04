Deux concerts pour une soirée présentée par Rebecca Manzoni, en public et en direct du studio 105, mardi 10 avril de 21 heures à 23 heures.

Clara Luciani pour 'Sainte-Victoire' et L'Impératrice pour 'Matahari' partagent la scène du studio 105 de la Maison de la Radio © DR

France Inter vous propose un concert double affiche, en public et en direct du studio 105 avec Clara Luciani et L'Impératrice.

► 21h : Clara Luciani

Au moment de la sortie de Sainte Victoire, son premier opus et avant le Printemps de Bourges, Clara Luciani se produit sur la scène du studio 105 pour faire découvrir, en live, aux auditeurs de France Inter son tout premier opus aux influences pop-rock. Album dont France Inter est partenaire !

► 22h : L'Impératrice

L'Impératrice — Matahari LP / PE Testard

C’est au tour de L’Impératrice de présenter, en direct, son tout premier album Matahari. Le groupe parisien, formé de 5 garçons et une fille, au nom de scène mystérieux et plein d’élégance, a à cœur de raviver la flamme de la musique disco française des 70’s et 80’s. Paillettes scintillantes et synthés seront au rendez-vous sur la scène du 105 !

