Un nouveau concert en confinement : soirée pyjama en musique et en cuisine !

POMME © Emma Cortijo

3è édition : vendredi 10 avril dès 20h, en direct sur France inter.

Chaque vendredi soir, un artiste offre un concert en direct de sa cuisine. Après Stephan Eicher et Gaëtan Roussel, c’est au tour de la jeune chanteuse Pomme d’être au micro de Rebecca Manzoni, elle-même dans sa cuisine parisienne, et de proposer un live inédit, en direct sur l’antenne et à suivre aussi sur facebook live.

Avec Les failles, son deuxième disque en poche, co-réalisé avec Albin de la Simone, Pomme se révèle dans le folk comme une chanteuse majeure !

#OnEcouteLaRadioChezSoi

Un concert à vivre et suivre aussi en direct live sur facebook Live

Set list