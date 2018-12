Une soirée chargée en émotion. Des archives, la voix de Bernard Lenoir et deux artistes qui ont "fait" leur Black Session : Anna Calvi et Dominique A.

Le studio 105 un soir de Black Session (1994) © Radio France / Roger Picard

"Feed Back", "On the rock", "Les Inrockuptibles", "C'est Lenoir"... Bernard Lenoir aurait pu être un "enfant d'Inter", mais il était déjà un enfant du rock. Grâce à lui, deux générations d'auditeurs d'Inter ont peaufiné leur culture musicale.

Le 25 février 1992, il lance les Black Sessions. Welcome to Julian, groupe de rock-indie français inaugure la formule. Le 26 juin 2011, 20 ans et 330 sessions plus tard, l'histoire s'achève avec la folk de Dark, Dark, Dark.

Un studio, un public, un groupe et la magie du direct... Une alchimie parfaite qui va durer près de 20 ans et accueillir la crème de la crème de la scène rock indépendante.

Aux Black Sessions (en direct et en public) s'ajouteront des White Sessions (sans public et en différé).

Dominique A a fait 7 Black Sessions, dont la 300è, le 25 mai 2009. Anna Calvi, une des dernières, le 17 janvier 2011.

Bernard Lenoir © Radio France / Christophe Abramowitz

Caresse et bise à l'oeil

