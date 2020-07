Le Festival Imaginaire de France Inter se poursuit tout l'été, avec cette fois-ci un concert triple affiche, spécial “nouvelle scène française”. Au programme : Aloïse Sauvage, Hervé et P.r2b.

Aloïse Sauvage, Hervé, P.r2b... la nouvelle scène française © Radio France

Aloïse Sauvage

Après un 1er EP, intitulé Jimy, Aloïse Sauvage son tout 1er album : Dévorantes, le 28 février dernier (label : Initial). Elle était nominée aux Victoires de la Musique 2020 dans la catégorie Révélation Scène.

Hervé

Après son 1er EP Mélancolie F.C., Hervé vient de sortir ce 19 juin 2020 son tout 1er album : HYPER (label Initial).

P.r2b

P.r2b a déjà révélé trois singles “Ocean Forever”, “La chanson du bal” et “Dolce Vita”, et elle s'apprête a sortir son tout 1er EP à la rentrée. En 2020, elle a déjà été sélectionné dans plusieurs tremplins et dispositifs d'accompagnement d'artistes : les Inouïs du Printemps de Bourges, le Chantier des Francos, le Fair et le MaMA.

Titres interprétés par Aloïse Sauvage :

Titres interprétés par Hervé :

Titres interprétés par P.r2b :