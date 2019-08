France Inter (r)ouvre les portes du studio 104 de la Maison de la Radio à Chris(tine and the Queens) pour un concert privé et en exclusivité présenté par Didier Varrod.

Chris en concert en 2019 Glastonbury © Getty / Shirlaine Forrest

Les auditeurs ont eu en septembre dernier le plaisir de découvrir, en live et en avant-première, les nouveaux titres de la chanteuse qui faisait son grand retour.

📖 LIRE | "Merci pour ce soir, ça m'a fait rosir les joues" : premières impressions du concert de Chris(tine & The Queens) au 104

La set list

Comme si

Damn dis-moi

Goya soda

5 dollars (US)

Machin chose

Saint Claude

L’Etranger

Doesn’t matter

La marcheuse

Un concert présenté par Didier Varrod, réalisé par Jérôme Chelius et préparé par Alexis Goyer.