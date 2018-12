C'est l'un des studios emblématiques de la Maison de la radio. Avant de fermer ses portes pour rénovation, le studio 105 va encore vibrer avec Benjamin Biolay & Melvil Poupaud, Gaëtan Roussel, Eddy de Pretto, Lou Doillon et Lomepal.

Concert au 105 © Radio France / Julia Lasry

Son nom complet c'est "Studio Charles Trénet". Mais tout le monde l'appelle "le 105". Comme son voisin le 106, il doit se refaire une beauté et ferme ses portes pour quelques mois.

L'occasion de faire une grande fête avec quelques uns des artistes qui s'y sont produit.

Benjamin Biolay & Melvil Poupaud

Benjamin Biolay a déjà souvent arpenté la scène des différents studio de Radio France, et notamment celle du 105. C'est là qu'il joua pour la première fois quelques titres de Vengeance, en novembre 2012, avec notamment un duo avec Orelsan.

Orelsan et Benjamin Biolay, sur la scène du studio 105, pendant les balances du Pont des Artistes - 7 novembre 2012 © Radio France / Anne Audigier

Autre duo, ce 11 décembre. En compagnie de Melvil Poupaud avec qui il sillonne la France depuis quelques semaines. Sur la scène, de la musique mais aussi du théâtre et du cinéma. Un voyage musical dans lequel on retrouve les tubes de Benjamin et des reprises de chansons qu'ils aiment, piochées dans le répertoire d'Aznavour, Juliette Greco ou Nino Ferrer.

"En fait c'est un film tous les soirs", explique Melvil Poupaud.

L'idée c'est de faire un truc unique avec de la musique, du théâtre et du cinéma.

Gaëtan Roussel

Lui aussi connait bien ce studio. Et à l'inverse de Benjamin Biolay, cette fois-ci, il s'y produit en solo. La dernière fois, c'était en compagnie de Rachida Brakni pour Lady Sir en avril 2017.

Trafic, son nouvel album est sorti il y a quelques semaines. Il est né de l'autre côté de l'Atlantique, fruit d'un travail en commun avec des alter-ego auteurs, compositeurs, producteurs.

"Parfois, dans ce type d'atelier, il y a des rencontres avortées, il faut l'accepter, c'est la loi du genre", souligne Gaëtan Roussel.

Mais parfois vous rencontrez quelqu'un de très différent de vous, de là peut naître quelque chose.

Comme ces notes de piano ouvrant le disque pour la chanson Le jour et la nuit : "Jonas (Myrin) s'est mis au piano, il a joué quelques notes et tout de suite je me suis dit: ‘Oui, ce sera sur le disque, je suis sûr qu'on va aller vers où je souhaite aller’..."

Trafic est le troisième album solo de Gaëtan Roussel. Il est actuellement en tournée et juste après cette soirée au 105, il se produit à la salle Pleyel le 13 décembre.

Eddy de Pretto

Cette année, il était nommé aux Victoires de la musique catégorie "Révélation scène". Alors que son premier album n'était pas encore sorti. Le grand public l'a découvert avec son titre Fête de trop, un clip vu près de cinq millions de fois sur YouTube et une chanson écoutée plus trois millions de fois en streaming .

Vous avez dit phénomène ?

Invité dans Boomerang il y a un an, Eddy de Pretto avait choisi de reprendre une chanson de Barbara, Du bout des lèvres.

Lou Doillon

C'est sur cette scène du studio 105 où elle avait déjà présenté son précédent album Lay low qu'elle jouera en primeur quelques titres de son album à paraitre le 1er février : Soliloquy

Lomepal

Phénomène, bis !

Disque d'or avec son album Flip, plus de 15 millions de vues sur YouTube et une nomination aux Victoires de la musique, catégorie "album de musique urbaine". En quelques mois, Lomepal s'est fait une place dans le paysage du rap français.

Je ne suis pas un rappeur, je fais simplement du rap dans mes chansons

Lui aussi à déjà connu le plaisir, mêlé de trac, de se produire au studio 105, lors d'un "concert double affiche" avec Juliette Armanet, en février dernier.

Il interprète ce soir quelques morceaux de son deuxième album, Jannine, sorti le 7 décembre.

