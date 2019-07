Soirée spéciale présentée par Didier Varrod avec des extraits de concerts de Radio Elvis, Gaëtan Roussel, Bertrand Belin, Camelia Jordana, la création « Juillet 85 » d’André Manoukian, et le concert en direct de la Grande scène de Christine & The Queens.

Comme chaque été, France Inter, la radio des festivaliers, met le cap à l’ouest et part à l’aventure des Francofolies de la Rochelle.

Pour faire vivre à ses auditeurs cette nouvelle édition, France Inter s’installe au cœur de l’événement :

Mercredi 10 juillet et jeudi 11 juillet à 18h : Le Mag de l’été , de Leïla Kaddour Boudadi

de Jeudi 11 juillet dès 20h : soirée spéciale présentée par Didier Varrod avec des extraits de concerts de Radio Elvis, Gaëtan Roussel, Bertrand Belin, Camelia Jordana, la création « Juillet 85 » d’André Manoukian, et le concert en direct de la Grande scène de Christine & The Queens.

Les festival des Francos cette année

Cette année, les Francofolies se renouvellent et ouvrent un Village FrancOcéan, véritable agora citoyenne autour de l’eau et des océans, inaugurent les Folies Littéraires, lancent les rencontres « J’ai la mémoire qui chante », véritables petites biographies chantées de personnalités inattendues et présentent les nouvelles master class de la Maison des Francos…

Créations, rencontres, gastronomie, fêtes, concerts seront encore au rendez-vous de ces 35e Francofolies.

Ils seront aux Francofolies

Mercredi 10 juillet

-M-, Angèle, Bertrand Belin, Camélia Jordana, Chine Laroche, Cyril Dion, Gaëtan Roussel, Jaune, Radio Elvis, Thierry Dory.

Jeudi 11 juillet

Alma Forrer, André Manoukian & Invités, Arthur Ely, Bertrand Belin (Folies Littéraires), Buridane, Cali, Christine and the Queens, Corine, Dampa, Deluxe, Dick Annegarn, François Hollande, Fred Rister, Gaëtan Roussel (Folies Littéraires), Gainsbourg for kids, Hocus Pocus invite C2C, AllttA & Parrad, Kimberose, La Chica, Synapson, The Blaze, Vendredi sur Mer.

Vendredi 12 juillet

Aya Nakamura, Charles Bennaroch, Coeur de Pirate, Columbine, Di#se, Dj Kemical Kem, Fred Rister, Hervé, Hugh Coltman, IAM Symphonique, Julie Esterday, Jean Teulé, L'Extragroupe, Lomepal, Mass Hysteria, Minuit, Pénélope, Pogo Car Crash Control, Renan Luce, Roni Alter, Silly Boy Blue, Terrenoire, Ultra Vomit, Walnut Grove DC, Yseult.

Samedi 13 juillet

Alain Chamfort, Alexis HK, Baptiste W. Hamon, Boulevard des Airs, Broken Back, Canine, Hubert Lenoir, Jean-Louis Aubert, L.E.J, La Grande Sophie, Marvin Jouno, Maud Lübeck, Mélanie Tarversier, Michel Houellebecq, Mottron, Simon Clair, Soprano, Sophie Rosemont, Spider Zed, The Bear, Thé Vanille.

Dimanche 14 juillet

Bénabar, Charlotte Cardin, Cléa Vincent, Fanny Ardant, Flavien Berger, Frédéric Zeitoun, Jane Birkin, Jean-Jacques Debout, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan, Kottarashky (Bulgarie), Muddy Monk, Patrick Bruel, Ramo, Saodaj' (La Réunion), Trois Cafés Gourmands, Zazie.

Depuis plus de dix ans, Les Francofolies s'engagent avec une volonté de trouver un juste équilibre entre les notions sociales, environnementales et économiques. 2019 marque une vraie accélération dans cet engagement avec l’inscription des Francofolies dans une démarche de certification ISO 20121.