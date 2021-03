Un concert exclusif depuis la scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique ! Deux heures de live avec Raphaël, Feu! Chatterton et Arnaud Rebotini, une soirée inédite présentée par Laurent Goumarre dès 20h sur France Inter.

Concert inédit : Raphaël - Arthur Teboul de Feu! Chatterton - Arnaud Rebotini, 11 mars 2021 © Radio France / Christophe Abramowitz

France Inter continue plus que jamais en cette période de silence culturel et de salles de spectacles très fermées, de se mobiliser pour faire vivre les artistes et le monde de la musique, et vous propose un concert live triple affiche exclusif présenté par Laurent Goumarre ! À écouter dès 20h sur l'antenne...

3 artistes, 3 albums à découvrir... des exclu, des "première fois", des duos et des inédits !

Raphaël

Le nouvel album de Raphaël, Haute Fidélité, vient de sortir le 5 mars, et ce soir il le joue en live pour la première fois !

Piano, Saxo, Guitare, Harmonica, c'est le chemin musical que RaphaĂ«l Haroche, alias RaphaĂ«l Ă la scène, a suivi. Il empreinte aussi d'autres voies parallèles, le cinĂ©ma, le théâtre, la rĂ©alisation, la composition de musiques de film et l'Ă©criture. On pourrait dire l'Ă©crivain qui a reçu le Prix Goncourt de la nouvelle pour son premier livre, le recueil Retourner Ă la mer (Gallimard) en 2017... et qui est, bien sĂ»r, l'auteur de ses chansons (3 victoires en 2006, c'est le "moment" Caravane), on dirait que RaphaĂ«l est plusieurs !Â

Raphaël, Premier Live de l'album "Haute Fidélité" au studio 104, le 11 mars 2021 © Radio France / Christophe Abramowitz

Après Anticyclone en 2017, Raphaël, très créatif pendant le confinement, a enregistré Haute Fidélité, son 9ème album studio, chez lui dans son home studio chambre à coucher, plus proche que jamais d'un certain idéal d'intimité, et mixé quand même à Londres par Craig Silvey. Un album de 12 titres qu'il a voulu électro et rock, un duo avec Pomme - Le Train du soir -, un autre avec Clara Luciani - Si tu pars ne dis rien -, et la chanson qui clôt le disque - Norma Jean -, hommage à son ami Christophe, disparu le 16 avril 2020 :

Christophe, c'était quelqu'un de très important pour moi. On devait jouer ensemble. C'est un copain, c'est un grand musicien, c'était une merveille...

"Les années 20 seront folles" dit Raphaël, qui devrait nous emmener, encore une fois, sur les chemins de sa poésie.

Raphaël, nouvel album Haute Fidélité, sorti le 5 mars 2021 (Columbia)

Setlist Raphaël

Ne partons pas fâchés (Caravane - 2005)

Personne n'a rien vu (Haute Fidélité - 2021)

Maquillage bleu (Haute Fidélité)

L'année la plus chaude de tous les temps (Anticyclone – 2017)

Sur la route (La Réalité - 2003)

Le bar de l'hĂ´tel (Pacific 231 - 2010)

Haute Fidélité (Haute Fidélité)

Manager (Super-Welter - 2012)

Le train du soir (Haute Fidélité), en duo avec Pomme (sur l'album), en Playlist France Inter

Ébloui par la nuit (Anticyclone)

Peut-ĂŞtre (Super-Welter)

Je suis revenu (Haute Fidélité)

Retourner Ă la mer (issu de son livre)

Caravane (Caravane)

Raphaël & Arthur Teboul de Feu! Chatterton en duo, concert France Inter 11 mars 2021 © Radio France / Christophe Abramowitz

Feu! Chatterton

Exclusivité ! Le nouvel album Palais d'argile de Feu! Chatterton sort demain le 12 mars 2021 ! Disponible ICI et dès minuit sur les plateformes de streaming, album en partenariat avec France Inter.

Arthur Teboul, Clément Doumic et Sébastien Wolf se sont connus sur les bancs du Lycée Louis-le-Grand. Rejoints par Antoine Wilson et Raphaël de Pressigny, ils fondent en 2011 le groupe Feu! Chatterton, groupe pop rock, du nom d'une figure romantique (le poète anglais Thomas Chatterton qui s'est suicidé à l'âge de 17 ans). La plume d'Arthur, le chanteur, est inspirée de Serge Gainsbourg, Léo Ferré, Barbara, Alain Bashung ou Jacques Brel. Les influences du groupe vont du rock de Radiohead à Pink Floyd ou Led Zep, au Jazz de Chet Baker, Nat King Cole, Miles Davis..., le tout empreint d'un certain dandysme.

Manifeste pour une nouvelle chanson française, Feu! Chatterton sortait le rock hexagonal de sa torpeur en 2014 avec Côté Concorde, puis La Malinche, deux titres devenus cultes, et c'est sur scène que le groupe va électriser les foules dans de nombreux festivals. Après deux disques d'or et une tournée d'une centaine de dates, Feu! Chatterton est de retour avec un troisième album : Palais d'argile, récit labyrinthique mouvant comme les sables. Ils posent un regard critique, parfois désabusé mais avec humour, sur le monde connecté qui nous entoure, et nous embarquent dans une odyssée moderne avec une ode à la nature et un besoin de repères dans une période où tout s'effondre.

Pour produire ce conte onirique et joyeux, les cinq musiciens se sont entourés du maestro de l'électro Arnaud Rebotini et de Nk.F, mixeur reconnu (albums de Damso et PNL). Album que l'on aurait dû découvrir en live dans l'écrin des Bouffes du Nord en avril 2020... Partie remise !

Feu! Chatterton, nouvel album Palais d'argile, sortie 12 mars 2021 (Caroline Records)

Feu! Chatterton en live au studio 104, le 11 mars 2021 © Radio France / Christophe Abramowitz

Setlist Feu! Chatterton

Monde nouveau (Palais d'argile - 2021)

Souvenir (L'Oiseleur - 2018)

Compagnons (Palais d'argile)

Écran total (Palais d'argile)

Avant qu'il n'y ait le monde (Palais d'argile)

Libre (Palais d'argile)

La Malinche (EP Feu! Chatterton - 2014)

Arnaud RebotiniÂ

Feu! Chatterton a choisi Arnaud Rebotini pour produire leur album Palais d'argile. Musicien, compositeur, pilier de l''électro hexagonale, c'est aussi l'homme qui a signé la Bande Originale du film 120 battements par minute de Robin Campillo : César de la Meilleure Musique de film, prix du jury de Cannes Soundtrack 2017 et retour sur le devant de la scène...

Arnaud Rebotini & Feu! Chatterton en duo - Concert France Inter 11 mars 2021 © Radio France / Christophe Abramowitz

Bercé dès le plus jeune âge aux sons disco et funk, Arnaud Rebotini a d'abord été disquaire dans la boutique parisienne du label Rough Trade, débute sous son propre nom puis sous le pseudo Zend Avesta. Il est l'un des fondateurs de Black Strobe, du nom du duo qu'il créé avec Ivan Smagghe, et qui deviendra son label. En 2008, il sort en solo l'album Music Components (Citizen Records) puis un deuxième album Someone gave me religion sur son label Blackstrobe Records.

Arnaud Rebotini en live, Concert France Inter 11 mars 2021 © Radio France / Christophe Abramowitz

Pendant le confinement, Arnaud Rebotini a publié 1 titre chaque vendredi, mis en image par l'INA. C'est le projet This is a quarantine, une sorte de cadavre exquis vidéo musical. Le "Punk en costard", comme il aime se définir, avec sa "moustache à la Brassens", est de retour avec le nouvel EP Shiny Black Leather dans un style sombre, mix entre musique électro moderne et influences des 80's.

Setlist Arnaud Rebotini & Feu! Chatterton

Trans-Europa Express (3° album studio de Kraftwerk - 1977)

Chloroquine d'Arnaud Rebotini (This is a quarantine - 2020)

▶︎ Les photos du concert by Christophe Abramowitz © Radio France

