Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments du Festival Beauregard soutenu par France Inter. Ce soir, concert de Girls in Hawaii !

Le groupe Girls in Hawaï en concert au Casino de Paris le 12 avril 2018 à Paris. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Ce n’est pas sur un terrain de foot mais sur scène que la Belgique a impressionnée ce lundi 9 juillet. Vingt-quatre heures avant le coup d’envoi de la demi-finale de la Coupe du Monde, le plat pays était représenté au festival Beauregard par les rockeurs de Girls in Hawaï.

Girls in Hawaii est un groupe qui s’inscrit dans la lignée du rock belge indépendant. Composé de six musiciens et non pas musiciennes contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom du groupe.