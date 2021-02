Rendez-vous en direct de la Seine Musicale avec Laurent Goumarre, Marion Guilbaud et Alex Vizorek dès 20h45 pour la 36ème édition des Victoires de la Musique sur France Inter et France 2. Découvrez tous les artistes nominés... Promesse d'un très beau moment musical !

Plus que jamais France Inter est mobilisé depuis des mois pour accompagner les artistes et le monde du spectacle sur son antenne et sur toutes les radios du groupe Radio France. Moment de partage important avec vous, cet événement annuel de la musique francophone est présenté en direct de la Seine Musicale par Laurent Goumarre, Marion Guilbaud et Alex Vizorek sur France Inter.

En attendant LE rendez-vous musical, on vous dit tout sur les artistes, leurs chansons, albums et clips en compétition. Parmi les nominés, Benjamin Biolay est grand favori avec trois nominations, ainsi que Gaël Faye, Grand Corps Malade, Julien Doré et Yseult qui ont chacun deux nominations.

Tous privés de concert dans les salles depuis... longtemps en raison de la situation sanitaire, les prix pour le Concert de l'année ou la Révélation Scène sont reportés mais, bonne nouvelle côté Révélations, la parité cette année avec une Révélation féminine et une Révélation masculine ! et un nouveau prix attribué au Titre le plus streamé.

ET vous pouvez participer aux Victoires de la Musique en votant pour les catégories Chanson originale & Création audiovisuelle ▷ Cliquez ici pour votre artiste préféré avant le 11 février 20h !

🎤  Chanson originaleÂ

🎧    Comment est ta peine - Benjamin Biolay (Auteur-Compositeur : Benjamin Biolay) / Album _Grand Prix_, en partenariat France InterÂ

🎧   Corps - Yseult (Auteure : Yseult - Compositeurs : Yseult, Romain Descampe, Ziggy Franzen)  / EP Brut

🎧   Facile - Camélia Jordana (Auteure : Camélia Jordana - Compositeurs : Camélia Jordana, Renaud Rebillaud) / Double Album Facile Fragile

🎧   La maison de retraite - Michel Jonasz (Auteur-Compositeur : Michel Jonasz) / Album collector La Méouge, le Rhône, la Durance

🎧   Mais je t'aime - Grand Corps Malade & Camille Lellouche (Auteur.e.s : Grand Corps Malade & Camille Lellouche - Compositrice : Camille Lellouche) / Album Mesdames

🎥  CrĂ©ation audiovisuelleÂ

đź‘€   Goliath - Woodkid (RĂ©alisateur : Woodkid) / Album S16, en partenariat France Inter.Â

đź‘€   La Vita nuova - Christine and the Queens (RĂ©alisateur : Colin Solal Cardo) / EP La vita nuova, en Playlist France InterÂ

👀   Nous - Julien Doré (Réalisateur : Brice VDH) / Nous en Playlist France Inter / Album aimée

🎤  Artiste masculinÂ

Benjamin Biolay / Vianney / Gaël Faye © Getty / Getty

🎤  Artiste féminine

Suzane / Aya Nakamura / Pomme © Getty / Getty

🎤  Les rĂ©vĂ©lationsÂ

🎧   Les révélations en live sur France Inter dans Côté Club de Laurent Goumarre - Marion Guilbaud

🎤  Révélation féminine

3 min Clou - Jusqu'ici, tout va bien Par France Inter

3 min Lous and the Yakuza - Dilemne Par France Inter

4 min Yseult - Indélébile Par France Inter

🎤  Révélation masculine

3 min Hervé - Coeur poids plume Par France Inter

3 min Hatik - Adieu mon amour Par France Inter

3 min Noé Preszow - Que tout s'danse Par France Inter

🎧  Album

. Aimée - Julien Doré (Columbia), en Playlist France Inter

. Grand Prix - Benjamin Biolay (Polydor/Universal), Album France Inter

. Lundi Méchant - Gaël Faye (Believe), Album France Inter

. Mesdames - Grand Corps Malade (Anouche Productions)

. Paradis - Ben Mazué (Columbia)

🎧  Titre le plus streamĂ©Â

Pour la première fois, une Victoire est décernée au titre le plus streamé en France (période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020). Dans cette immense discothèque virtuelle :

Ne reviens pas interprêté par Gradur ft. Heuss l'enfoiré remporte le titre avec 101 060 557 streams ! Le clip lui, est vu plus de 146 millions de fois... Derrière le gros succès de ce titre se cache Blue (Da Ba Dee), le gros tube du groupe italien Eiffel 65 sorti en 1999, mais ils ne sont pas les seuls à avoir été inspirés par ce morceau, la mélodie a été samplée plusieurs fois ces dernières années.

On ne connaît pas encore les chiffres de l'année 2020 mais selon le SNEP (Syndicat National de l'Édition Phonographique), le streaming représentait 59% du marché de la musique en France, en 2019. Le streaming a trouvé sa place dans les modes de consommation avec une part de plus en plus importante d'abonnement payant.

Je m'souviens...

