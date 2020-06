Une soirée pyjama en prévision de l’été !

Arthur H © Yann Orhan

Rebecca Manzoni présente le concert d’Arthur H ce vendredi 12 juin à 20h.

Amour, chien fou son dernier album et Fugue son premier roman font de Arthur H, auteur-compositeur-interprète, un artiste complet et sensible, à la voix rocailleuse et profonde.

Il nous entraîne dans sa poésie acrobate aux accents rock et pop, entremêlée d’histoires, de personnages, d’un peu de nous… et d’amour fou.

Je pense à toi, et ça me rend triste et joyeux. Voici Lily Dale de retour. Qui ne partirait pas pour elle jusqu’en Californie, au pays des oranges, des diamants et de la Terre qui tremble ?

Arthur H dans Lily Dale Symphonie

Arthur H / Yann Orhan

#OnEcouteLaRadioChezSoi

Un concert à vivre et suivre aussi en direct live sur facebook Live

La set list

Nancy

La ballade des clandestins

Nu au soleil - impro

Con comme la lune

La boxeuse amoureuse

Assassine de la nuit

►►► Aller plus loin