Avant d'entamer leur tournée pour présenter leur cinquième album, les anglais de Foals sont passés par le studio 104 pour un concert en direct et en public en exclusivité pour les auditeurs de France Inter

Foals et son leader Yannis Philippakis sur la scène du studio 104 © Radio France / Lucie Marsaud

2019 marque le retour très attendu de Foals avec un album (ou plutôt deux albums) et une grande tournée internationale, qui passera par l’Europe prochainement !

Depuis leurs débuts, le succès critique et public ne se dément pas. Le groupe britannique n’avait pas sorti d’album depuis 2015, avec What Went Down, qui avait dépassé les 100 000 exemplaires vendus au Royaume-Uni et avait atteint la 14e place aux classements des ventes en France.

Quatre jours après la sortie du premier tome d’Everything Not Saved Will Be Lost, dont France Inter est partenaire, les Anglais d’Oxford s’installent sur la scène du studio 104 pour faire découvrir, en live, aux auditeurs d’Inter les titres de ce nouvel opus aux résonances très politiques et sociétales qui promet d’être l’un des meilleurs albums de toute leur carrière.

Tout ce qui ne sera pas sauvé sera perdu. ça pourrait passer pour un conseil informatique : enregistrer vos documents, avant que l’appareil ne plante. Finalement, on pourrait appliquer ce conseil à la planète toute entière : préservons ce qu’il est possible de sauver, avant que ça ne pète.

Le nouvel album de Foals parle de ça : de silhouettes qui se croisent sans plus se voir, penchées qu’elles sont sur leur écran. Des eaux qui bouffent le ciel, avec le climat qui fait des siennes.

Avec Foals, le public du studio 104 et les auditeurs ont pu compter sur une prestation scénique énergique !

Un concert présenté par Rebecca Manzoni.