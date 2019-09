Le grand retour des concerts privés sur France Inter jeudi 12 septembre 2019 au studio 104

Keren Ann (photo B Jarrar) - Arno (photo D Willems) - Aloïse Sauvage (photo Zenzel) ©

Retrouvez Keren Ann, Arno et Aloïse Sauvage en exclusivité sur France Inter, en public et en direct du studio 104, jeudi 12 septembre 2019, à 20h, pour une soirée concerts présentée par Rebecca Manzoni.

►►► Arno :

Sa voix, son humour ou sa "rock'n'roll attitude" font de lui un interprète hors pair. Les auditeurs auront le plaisir de découvrir, en live et en exclusivité sur la scène du studio 104, son nouvel album Santeboutique, la veille de sa sortie.

Arno / Danny Willems

►►► Aloïse Sauvage :

Une artiste pluridisciplinaire (Cirque, théâtre, danse, chant) qui a choisi de s’affranchir des codes du hip-hop et de la pop. Son premier EP, sorti en mars et intitulé Jimy se balance entre l’électro, le hip-hop et la chanson française.

Aloïse Sauvage / Zenzel

►►► Keren Ann :

Trois ans après You’re gonna get love, son dernier album en date, Keren Ann revient avec Bleue un partenariat France Inter.

Keren Ann / Bouchra Jarrar

►►► Pour assister au concert : maisondelaradio.fr

Ouverture de la billetterie mercredi 4 septembre après l’annonce dans le 7/9 de France Inter - Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places du studio est limité et que les places sont réservées en quelques courtes minutes.

Soirée présentée par Rebecca Manzoni en public et en direct du studio 104

A suivre sur franceinter.fr et twitter @franceinter