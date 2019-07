L’Orchestre Philharmonique de Radio France interpréte les classiques du catalogue Ed Banger records (Cassius, Justice, Sebastian, Breakbot, Uffie, Mr Oizo, Feadz, Busy.P…) en direct du studio 104 de la maison de la radio. Une soirée présentée par Didier Varrod.

Le chef Thomas Roussel et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France © Radio France / Lucie Marsaud

Il y a plus de 15 ans, Pedro Winter fondait Ed Banger, label français de musique électronique pour faire émerger la French Touch. Label sur lequel on retrouve des artistes comme Jupiter, Cassius, Mr. Oizo, Breakbot, et bien d’autres encore…

Une soirée spéciale, en public et en direct du studio 104, pour célébrer avec les auditeurs cet anniversaire afin de revisiter le passé et mettre à l’honneur les grands standards électroniques du catalogue, interprétés en mode symphonique par l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Thomas Roussel.

SETLIST

Star Tripper / Back for more - Breakbot

Fantasy / By your side - Breakbot

Baby I'm Yours - Breakbot

I<3 u so- Cassius

Intra / Tricycle express - Mr Oizo

Hand in the fire - Mr Oizo

To protect and entertain / Pedrophilia - Busy P

Genie - Busy P

Pocket Piano - DJ Mehdi

Tragicomehdi / Signatune - DJ Mehdi

Aulos - Vladimir Cauchemar

Pop the glock / Difficult - Uffie

Paris Groove / Kinda Love / Metaman - Boston Bun, Borussia, Feadz

A partir de 50'

Motor / Prime / Hudson River - Sebastian

Embody - Sebastian

Tetra - Sebastian

My soul is like a tree - Krazy Baldhead

Jacques in the box - Laurent Garnier

Champions - Mr Flash

Elevation to The sun - Para One, Myd

Genesis / Phantom / Phantom part II - Justice

On'non - Justice

A partir de 1h14