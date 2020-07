Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Eurockéennes de Belfort soutenu par France Inter. Ce soir, Beth Ditto en concert !

Beth Ditto aux Eurockéennes de Belfort 2018 © AFP / Sébastien Bozon

Beth Ditto aux Eurockéennes de Belfort, 6 juillet 2018

2018 : Les Eurockéennes fêtent leur 30 ans ! Depuis sa découverte en 2006 dans un bar d'Austin par l'équipe des Eurocks, l'histoire d'amour entre Beth Ditto et le festival ouvre un nouveau chapitre. Sur la scène lacustre de La Plage, Beth Ditto a inauguré une soirée musicale éclectique où les artistes LGBT se succéderont jusqu'au bout de la nuit. L'icône pop féministe a donné de la voix dans sa robe rouge, placée devant un décor barré de son nom et repeint par les couleurs du drapeau arc-en-ciel LGBT.

La ballade rock "We could run", issue du premier album solo de la chanteuse (Fake Sugar, 2017), a fait frissonner les nombreux plagistes devant la scène et assis dans le sable. Ditto a décrit We Could Run comme sa "chanson U2". C'est plus grand que nature, avec sa voix en plein essor sur un instrument de rock. La vidéo, réalisée par Mark Staubach, suit deux jeunes filles qui s'enfuient ensemble, profitant de l'infini de la liberté...

Chanteuse américaine du groupe punk rock Gossip, Beth Patterson alias Beth Ditto a publié son premier album solo "Fake Sugar" (Virgin Records) en juin 2017 depuis que son groupe Gossip a mis un terme à sa carrière. Beth Ditto s'est fait connaître par ses talents de chanteuse mais, ouvertement lesbienne, elle revendique aussi ses prises de position féministe et la défense des droits des personnes LGBT (Lesbien, Gay, Bisexuel, Transgenre). Le Punk-rock et son dérivé hardcore sont son mode d'expression et son identité musicale.

Beth Ditto, "le mot des Eurocks"

Pour les 30 ans du festival belfortain, son directeur Jean-Paul Roland a décidé "de réaffirmer la culture militante aux Eurocks, sans forcément brandir de pancarte" en donnant les clefs à l'ex-leader de Gossip, "une habituée du festival et une artiste incroyable".