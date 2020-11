Un concert exclusif en direct de la scène du studio 104 de la Maison de la radio, sans public, pour une soirée très rap ! Deux heures de live sur France Inter ce vendredi 13 novembre de 21h à 23h, une soirée exceptionnelle présentée par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

France Inter continue plus que jamais, en cette période de confinement, de soutenir les artistes du monde de la musique et propose une soirée live, un concert triple affiche à écouter en direct sur l'antenne.

Une soirée présentée par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud, avec 3 jeunes artistes réunis par leur passion pour les mots et la musique, nous invitant à voyager à travers leurs pays et leurs origines : de la Belgique au Congo en passant par le Rwanda, le Burundi, le Cameroun et la France.

► Gaël Faye

Auteur-Compositeur-Interprète, rappeur et écrivain, Gaël Faye, né d'une mère rwandaise et d'un père français, a dû fuir son pays au début de la guerre civile au Burundi en 1994, pour venir s'installer en France. De brillantes études l'emmèneront travailler à la City pendant deux ans puis volte-face, cap vers la musique et le rap.

Le premier album Pili-Pili sur un croissant au beurre, et la chanson Métis commencent à faire parler de lui. Gaël Faye devient connu grâce à Petit Pays, chanson autobiographique qui raconte sa vie, les horreurs dont il a été témoin et son exil en France. Devenu un roman, Petit Pays (éd. Grasset, 2016) a reçu de nombreux prix dont le Prix Goncourt des Lycéens, celui dont il est le plus fier. Adapté au cinéma par Eric Barbier, le film Petit Pays est sorti en salles le 28 août 2020

Annoncé par le single Respire, le slameur franco-burundais revient avec un deuxième opus très attendu : Lundi méchant, sorti le 6 novembre 2020. Album France Inter, en live ce soir au studio 104.

- Gaël Faye, 2ème album _Lundi méchant_, sorti le 6 novembre (Believe) en partenariat France Inter

► Lous and The Yakuza

La jeune artiste Lous and the Yakuza, Auteure-Compositrice-Interprète, mannequin et rappeuse, a partagé sa vie entre le Congo, le Rwanda et la Belgique, chemin d'itinérance semée d'embûches. Après la sortie de son premier single Dilemme en septembre 2019, suivi de Tout est gore en décembre et de Solo en mars 2020, son tout premier album Gore, produit par El Guincho (Producteur de Rosalía), vient de paraitre le 16 octobre 2020 (Columbia/ Sony).

Lous, c'est l'anagramme de Soul, cette musique de l'âme, source de son inspiration musicale, et Yakuza, le syndicat du crime organisé japonais, son nom de guerre, sa manière à elle de faire le lien avec son "équipe", sa "bande" de musiciens, danseurs... sur scène ou en coulisse.

Les chansons de la jeune chanteuse belge d'origine congolaise mettent en lumière ses différentes identités et pose un regard assez cru sur le monde et les zones d'ombre qui l'ont construites. Elle chante un rap doux et entêtant sur une musique plutôt pop, un mix de chanson française, de RnB et de rythmiques trap.

Lous and the Yakuza, 1er album Gore, sorti le 16 octobre 2020 (Columbia / Sony)

► Ichon

Yann "Ichon", artiste, chanteur, dandy, parolier est la nouvelle figure du rap français. Né de parents camerounais, Ichon est originaire de Montreuil et s'est fait connaître au sein du groupe Bon Gamin, aux côtés de Loveni et du producteur - beatmaker Myth Syzer, avec qui il a connu un joli succès avec Le Code (ft. Bonnie Banane & Muddy Monk). Il collabore aussi avec les grands créateurs de mode (Pigalle, Margiela, Weston).

Sa première mixtape Il suffit de le faire est sortie en novembre 2017 (Label Bon Gamin Entreprise). Sa musique se démarque de ce qu’on peut entendre dans la musique urbaine actuelle. Lorsqu'on écoute les titres de son nouvel album Pour de vrai, on écoute du rap mais aussi de la pop, du RnB, de l'électro et de la chanson, à l'image du premier single Noir ou blanc qui a éclairé notre été et tourné dans la Playlist Inter.

Ichon, 2ème album Pour de vrai, sorti le 11 septembre 2020 (The Orchard / Savoir Faire)

