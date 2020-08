Le Festival Imaginaire de France Inter s'est déplacé jusqu'au Bataclan, pour un concert à trois affiches ce soir. Au menu une jeune voix "comme au cinéma" avec la chanteuse Clou, suivi de la transe créole de David Walters, et on finit avec une bagarre signée Julien Granel !

Clou, David Walters et Julien Granel, sur la scène du Bataclan (vide) pour le Festival Imaginaire de France Inter © Radio France / Marie Mougin

Clou

C'est sur France Inter que vous avez pu entendre Clou pour la toute première fois : en 2015, elle participait au tremplin organisé par notre antenne, et sous la houlette de Didier Varrod. Dans la foulée, Anne-Claire, alias Clou, signait un tout 1er EP, suivi d'un second, intitulé Comment, paru cette année sur le label Tôt ou Tard, et elle s'apprête à sortir son tout 1er album. Comment, un EP pour lequel elle s'est inspiré d'un rêve Henri Michaux, l'artiste pluridisciplinaire, écrivain, poète et peintre belge, du XXème siècle.

▶ Le tout 1er album de Clou, intitulé Orages, paraîtra le 18 septembre. Et son tout 2ème EP, Comment, paru le 1er mai dernier (sur le label Tôt ou Tard), est toujours disponible.

Sur scène, elle est en formation solo.

Setlist de Clou :

Comment

On avance

Cesse cesse

Rouge

I’m On Fire (reprise de Bruce Springsteen – 1984)

Comme au cinéma

Si t’étais moi

Narcisse

David Walters

DJ, musicien, multi-instrumentiste d'origine antillaise... David Walters et ses musiciens font entrer un peu du Soleil Kréyol dans le Bataclan... Soleil Kréyol, c'est le titre de son tout dernier album, qu'il vient de publier, un disque empreint d'influences fortes : de Haïti, à la house de Detroit, en passant par l'afrobeat. David Walters a beaucoup voyagé, et sa musique en porte la trace : on peut entendre le Fender Rhodes des années 1970, des cuivres, des marimbas, du violoncelle... le tout unit comme un grand collage, par la langue créole !

▶ David Walters a sorti un tout nouvel EP, Bwé dlo (feat. Seun Kuti), le 10 juillet. Et son tout dernier album, Soleil Kréyol, sorti en janvier 2020 (sur le label Heavenly Sweetness) est toujours disponible. Sur scène, David Walters est accompagné de Cela Wa au chant et aux claviers et d'Alex Lefko à la batterie et aux choeurs.

Setlist de David Walters :

Mèsi Bondyé (standard créole, repris par Harry Belafonte – 1956)

Mama intro

Mama

Abo

Music

Bwé dlo

Fo Bouger

Kryé Mwen

Julien Granel

Des Landes à Bordeaux, pour arriver dans un arc-en-ciel en première partie d'Angèle, Julien Granel chante « Bagarre Bagarre » et raconte une histoire d'ascenseur où l'ont se croise, l'un remonte, les autres descendent. Mais ne le sous-estimez pas, celui qui s'habille aux couleurs de l'arc-en-ciel et qui sort un EP électro-pop cet été, a aussi eu une formation en musique très classique, et il s'intéresse aussi bien à David Bowie, qu'à Frank Ocean ou encore Tyler The Creator. Superactif, la musique de Julien Granel est à son image : colorée, énergique, énergisante et très efficace.

▶ Le tout 1er EP de Julien Granel, Bagarre Bagarre, est paru le 26 juin 2020 (sur le label Cinq 7, du groupe Wagram Music).Sur scène, il est en formation solo.

Setlist de Julien Granel :