France Inter s'invite au Bataclan pour trois soirées live ! Deuxième concert ce lundi 14 décembre de 21h à 23h, un concert triple affiche exclusivement féminin ! présenté par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud. A suivre...

P.R2B @ Marie Stephane Imbert / Yael Naim © Yael Naim / Bonnie Banane © Pierre-Ange Carlotti © Concert France Inter au Bataclan

France Inter continue plus que jamais, en cette période de confinement, de soutenir les artistes du monde musical et vous invite à écouter cette soirée live sur l'antenne. Une soirée présentée par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud, avec trois artistes féminines qui ont chacune leur univers musical.

Concert exclusif France Inter © Radio France

▷ P.R2B

Pauline Rambeau de Baralon, à la ville devient P.R2B à la scène, une jeune chanteuse, auteure-compositrice, également multi-instrumentiste (piano, clarinette, guitare) qui vient de sortir son premier EP, Des rêves, dans le monde de la pop. Ses chansons sont comme des bandes son de courts-métrages, des petits films comme ses clips qu'elle réalise... aussi !

🎧 ÉCOUTER I Des rêves de P.R2B, en playlist France Inter

Je suis dans la vie comme dans mes rêves

Ces premiers mots qui ouvrent la chanson Des rêves donnent le ton. P.R2B nous interpelle avec des textes actuels empreints de poésie, une voix qui porte, mix de chant et de texte rappé, et un regard incisif qui nous embarque dans un univers et un style très personnel, son monde musical éclectique, entre jazz, chanson française et gabber.

🎧 Dans la Playlist de France Inter - Marion Guilbaud

Après Ocean Forever, La chanson du bal, puis Dolce Vita, Le film à l'envers... tous ses titres dans un premier mini-album de rêve...

P.R2B, premier EP 'Des rêves', sorti le 11 septembre 2020 (Believe Music)

▷ Yael Naim

Auteure-compositrice, pianiste, guitariste, Yael Naim chante en anglais, en hébreu et en français aussi. Plus d'un million d'albums vendus dans le monde, en compagnie de son binôme artistique David Donatien, des tournées dans plus de 14 pays, et trois Victoires de la musique... plus loin, l'artiste se pose et commence l'écriture de nouvelles chansons l'an passé.

Des chansons fragiles, intimes et puissantes, écrites et composées seule, la nuit... puis enregistrées en compagnie d'un choeur exceptionnel, l'ensemble Zene. Après Older, son album précédent, la chanteuse franco-israélienne revient en douceur avec Nightsongs, son nouvel opus, sorti au printemps.

🎧 ÉCOUTER I Attendre (chanson de l'EP 'Unreleased nightsongs') de Yael Naim, en playlist France Inter

"Ferme les yeux, écoute ton cœur battre…", ainsi débute Daddy, la première chanson du premier album en solitaire de Yael Naim. Nightsongs, un nouveau chapitre plus intime écrit au féminin, un disque de chansons surprises par la nuit, parce que la nuit tout est plus calme, propice à l'intériorité, comme le dit Yael Naim :

"Lorsque personne ne vous observe, vous pouvez faire des choses d’ordinaire non permises.

En écrivant la nuit, c’était un peu comme si j’étais quelqu’un d’autre.

Beaucoup de chansons ont été écrites pour parler directement à l’oreille de l’auditeur, un peu comme si on se murmurait des choses dans l’obscurité et qu’une explosion de musique se produisait soudainement".

🎧 POP N'CO de Rebecca Manzoni

Yael Naim, album 'Nightsongs', sorti le 12 mars 2020 (Tôt ou Tard) & un EP en prolongement de ses chansons de nuit : 'Unreleased nightsongs', sorti le 30 octobre 2020 (Tôt ou Tard)

▷ Bonnie Banane

Anaïs Thomas surnommée Bonnie Banane, telle une super héroïne de dessin animé ou une femme de gangster, évolue dans un univers inclassable, quelque part entre pop expérimentale, électro, funk et r'n'b planant... avec un zeste d'excentricité. La justesse de ses mots vient de ses années au conservatoire d'art dramatique et si on ne sait pas grand chose de son passé, le mystère lui va bien.

La jeune comédienne et chanteuse de 28 ans a sorti son premier single Muscles et son premier EP (déjà nommé) Greatests Hits en 2012. Un temps de silence, puis son projet Soeur Nature arrive en 2015, dont les titres L' Appétit et Leonardo, sont joués sur France Inter. Après de multiples featurings : Myth Syzer, Ichon : Le Code (2017), Chassol : Feu au lac (2018), Jazzy Bazz, Flavien Berger... "B.B." a éclairé notre été sous La lune et le soleil, un titre groovy produit par Varnish La Piscine, annonçant son imminent premier album.

🎧 ÉCOUTER I Bluff de Bonnie Banane, en playlist France Inter

Après les singles Mauvaise Foi, Limites et Flash, Bonnie Banane dévoile Sexy Planet, son premier album qui s'ouvre avec Zinzin, titre qui lui va si bien ! Son souhait le plus cher est de faire partie de la bande originale de la vie des autres :

J'ai juste envie de partager des choses avec des gens que j’aime

... et de vous transporter sur sa Sexy Planet pour un live surréaliste et fantasque !

🎧 Le Mur du Son de Mathilde Serrell

Bonnie Banane, album _Sexy Planet_, sorti le 13 novembre 2020 (Grand Musique Management)

▷ Concerts.... à suivre 🎶

📖 Pas de couvre-feu sur France Inter !

Jeudi 17 décembre, 21H / 23H - Concert de Catherine Ringer, Alain Souchon et Benjamin Biolay , à la Cigale

, à la Cigale Lundi 21 décembre, 21H / 23H - dernier concert pour retrouver un peu de Bataclan à l'antenne : Prudence, François & The Atlas Mountains et Chilly Gonzales

(Ré)écoutez le concert Barbara Carlotti - Delgres - Hervé, au Bataclan (7 décembre)

►►► A suivre sur franceinter.fr et twitter @franceinter