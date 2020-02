Rendez-vous vendredi à 20h30 en direct, pour une grande soirée musicale avec Laurent Goumarre, Marion Guilbaud et Alex Vizorek. La 35ème édition des Victoires de la Musique, prévoit d'investir La Seine Musicale. Une soirée qui promet un beau moment musical justement !

Le décor des Victoires de la Musique 2018 © Radio France / Julien Baldacchino

Parmi les nominations, Alain Souchon, Angèle et Philippe Katerine sont les grands favoris avec trois nominations pour chacun dont "Artiste de l’année". Suivent Clara Luciani et Lomepal avec deux nominations chacun. Coté révélations, on compte cinq femmes pour un homme : Hoshi, Suzane, Pomme, Aloïse Sauvage, Maëlle, et Malik Djoudi.

Plusieurs nouveautés cette année comme le public qui pourra voter dans trois catégories (contrairement à une seule les années précédentes) : Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle.

Et pour son 35e anniversaire, les Victoires ont décidé de se doter d’un président d’honneur : Florent Pagny.

Photobomb de Julien Baldacchino avant l'antenne, alors que les trois présentateurs se préparent. © Radio France / Dalhia Dridi

La liste complète des nommés :

Artiste masculin de l'année

- Philippe Katerine

- Lomepal

- Alain Souchon

Artiste féminine de l'année

- Angèle

- Clara Luciani

- Catherine Ringer

Album de l'année

- Âmes Fifties d'Alain Souchon

- Confessions de Philippe Katerine

- Jeanine de Lomepal

- Les étoiles vagabondes : expansion de Nekfeu

- Panorama de Vincent Delerm

Révélation scène

- Hoshi

- Aloïse Sauvage

- Suzane

Album révélation

- Les failles de Pomme

- Maëlle de Maëlle

- Tempéraments de Malik Djoudi

Chanson originale

- Allez reste de Boulevard des Airs et Vianney

- Ça va ça vient de Vitaa et Slimane

- Nue de Clara Luciani

- Presque d'Alain Souchon

- Stone avec toi de Philippe Katerine

Concert

- Both sides, Jeanne Added

- Brol Tour, Angèle

- Le grand petit Concert, M

Création audiovisuelle

- Au DD, PNL

- Balance ton quoi, Angèle

- Live Les Vieilles Canailles, Les Vieilles Canailles

Aller loin

PODCAST | 35 ans de Victoires de la musique par Didier Varrod