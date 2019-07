Cette année encore, France Inter s’associe au Concert de Paris et propose une soirée spéciale, en direct de la Tour Eiffel, présentée par Anna Sigalevitch, dimanche 14 juillet, dès 21h.

Concert de Paris de l'ONF 2015 photo de Christophe Abramowitz © Radio France

Au programme du Concert de Paris, depuis le Champ-de-Mars :

► L’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction d’Alain Altinoglu

Des extraits de La Damnation de Faust de Berlioz, Carmen de Bizet, Faust « Le veau d’or » et Roméo et Juliette de Gounod, La Danse hongroise n° 5 de Brahms, Nabucco de Verdi, La Mamma d’Aznavour/Gall, Giustino de Vivaldi, La Gaîté parisienne et La Périchole d’Offenbach et Le Concerto n°23 pour piano et orchestre de Mozart, ... interprétés par les plus grands artistes internationaux : la mezzo-soprano Gaëlle Arquez, la soprano Aleksandra Kurzak, René Pape, le ténor Roberto Alagna, le contre-ténor Jakub Jozef Orlinski, le violoncelliste Gautier Capuçon, la guitariste Xuefei Yang et Khatia Buniatishvili au piano.

Le concert s’achève bien sûr, comme chaque année, par la Marseillaise de Berlioz reprise par le public.

Le Concert de Paris est diffusé en simultané sur France 2

Le Programme :

-Hector Berlioz - La Damnation de Faust : Marche Hongroise

Orchestre National de France

-Georges Bizet – Carmen : Prélude et Habanera

Gaëlle Arquez, Orchestre National de France & Chœur de Radio France

-Charles Gounod – Roméo et Juliette « Je veux vivre »

Aleksandra Kurzak, Orchestre National de France

-Charles Gounod – Faust « Le Veau d’or »

René Pape, Orchestre National de France & Chœur de Radio France

-Giuseppe Verdi – Nabucco «Va pensiero»

Orchestre National de France & Chœur de Radio France

-Charles Aznavour / Gall (orchestration Didier Benetti) – La Mamma

Roberto Alagna, Xuefei Yang, Orchestre National de France

-Aram Khatchaturian – Gayaneh : Danse du Sabre

Orchestre National de France

-Antonio Vivaldi – Giustino «Vedro con mio diletto»

Jakub Józef Orliński, Orchestre National de France

-Joaquin Rodrigo - Concerto d'Aranjuez : Adagio

Xuefei Yang, Orchestre National de France

-Jacques Offenbach – La Gaîté Parisienne : ouverture & Vivo

Orchestre National de France

-Jacques Offenbach – La Périchole «Le muletier et la jeune personne »

Gaëlle Arquez, Roberto Alagna, Orchestre National de France

-Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto n°23 pour piano et orchestre : 2ème mouvement

Khatia Buniastishvili, Orchestre National de France

-Fromental Halévy – La juive « Rachel, quand du Seigneur »

Roberto Alagna, Orchestre National de France

-Antonin Dvořák – Rusalka «Ode à la lune »

Gautier Capuçon, Orchestre National de France

-Leonard Bernstein – West Side Story « Tonight » (scène du balcon)

Chen Reiss, Christian Elsner, Orchestre National de France

-Johannes Brahms – Danse Hongroise n°5

Orchestre National de France

- Franz Lehar – La Veuve joyeuse «L’heure exquise»

Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna, Orchestre National de France

- Ludwig Van Beethoven –Symphonie n°9: «Ode à la joie»

Chen Reiss, Gaëlle Arquez, Christian Elsner, René Pape

Orchestre National de France, Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France

- Hector Berlioz / Rouget de l’Isle – La Marseillaise (couplet n°1*2)

Tutti : Orchestre National de France, Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France

Lancement du Feu d’Artifice

Richard Strauss – Ainsi parlait Zarathoustra op.30

Orchestre National de France