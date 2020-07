Un concert symphonique avec l’Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France présenté par Anna Sigalevitch

Concert de Paris © Radio France / Christophe Abramowitz

Le Concert de Paris est le premier grand spectacle européen de musique classique à être maintenu. Il aura lieu mardi 14 juillet dès 21h et sera présenté par Anna Sigalevitch pour France Inter.

L’Orchestre National de France pourra réunir 65 musiciens, et il s'agira du premier concert de la Maîtrise et du Chœur de Radio France depuis le mois de mars.

Sous la direction de la cheffe d’orchestre Eun Sun Kim, l’Orchestre National de France, la Maîtrise et Chœur de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux offriront un concert de rêve, avant d’entonner une vibrante Marseillaise, dans un intense moment d’union nationale.

Un des plus grands événements de musique classique au monde filmé et suivi par plusieurs millions de téléspectateurs.

Ce concert sera diffusé en direct à 21h10 sur France Inter présenté par Anna Sigalevitch ,sur France 2 présenté par Stéphane Bern, et en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de dix pays dans le monde.

► Retrouvez Anna Sigalevitch dès 18h pour son émission Le mag de l'été en direct du Champ de Mars avec le ténor Benjamin Bernheim.

► Et à 21h, Anna Sigalevitch recevra La Maire de Paris Anne Hidalgo et la soprano Fatma Said. Vous pourrez découvrir un reportage avec la Maîtrise et le Chœur de Radio France (Barbara Vignudelli, soprano et Matthieu Cabanes, ténor) et l'Orchestre National de France ( Luc Hery, 1er violon et Mathilde Lebert, hautboïste solo ).

Concert du 14 juillet 19 / Christophe Abramowitch

► Programmation Artistique :

Orchestre National de France - Eun Sun Kim, direction

Chœur de Radio France - Martina Batič, chef de choeur

Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin, chef de choeur



► Artistes :

Fatma Said, Sonya Yoncheva soprano

Ludovic Tézier baryton

Benjamin Bernheim ténor

Sol Gabetta violoncelle

Lisa Batiashvili violon

Lucienne Renaudin Vary trompette

Khatia Buniatishvili piano

Angélique Kidjo chant

Avec la participation de Chaillot-Théâtre national de la Danse et du Ballet Preljocaj.