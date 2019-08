Une 29ème Collection Été passionnante et audacieuse !

Route du rock © Emma Prompt

Radio des festivaliers, France Inter met le cap vers l’Ouest.

France Inter s’installe à Saint-Malo, au cœur de La Route du Rock, le rendez-vous incontournable des amateurs de musique singulière et éclectique pour une soirée présentée par Mélanie Bauer, en public et en direct, jeudi 15 août, avec les concerts de Stereolab et de Fontaines DC.

THE_WALKMEN / NICOLAS_JOUBARD

Fidèle à sa ligne artistique indépendante, La route du rock mettra à l’honneur les nouveaux groupes de la scène indie rock aux côtés de grands artistes internationaux.

Le Fort de Saint-Père accueillera l’immense groupe psyché Tame Impala pour une de ses deux dates françaises. Au programme également : le folk sans frontières de Beirut, les Anglais pop de Metronomy, le mythique groupe krautpop Stereolab, l’électronicien Jon Hopkins en live, l’imparable machine à danser Hot Chip, les fous furieux d’Idles, le jeune producteur allemand David August, le gang californien The Growlers, les Australiens psychés de Pond, Deerhunter et son rock inclassable, la prêtresse techno Paula Temple, l’électronique ténébreuse de Silent Servant, l’éclectique DJ Lena Willikens, le nouveau groupe d’Andy Shauf Foxwarren, le groupe psyché turc Atlin Gün, Tim Presley et son groupe White Fence, les Irlandais rageurs de Fontaines D.C., le surprenant quartet Black Midi, le duo dark wave Oktober Lieber, le collectif expérimental Crack Cloud, le folk raffiné de Hand Habits, les Montréalais garageux de Pottery et les post-punks londoniens Crows.

Route du Rock / EasyRide

La soirée d’ouverture du festival à La Nouvelle Vague sera quant à elle américaine et féminine avec l’artiste new-yorkaise Sharon Van Etten, Big Thief emmené par la talentueuse Adrianne Lenker et la musicienne folk californienne Anna St. Louis.

Enfin, la Plage Arte Concert accueillera le groupe psyché pop montréalais Anemone, le quintet pop Le SuperHomard et la musicienne solaire Laure Briard pour des concerts gratuits chaque après-midi au pied des remparts malouins.