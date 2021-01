Un concert exclusif en direct de la scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique ! Deux heures de live sur France Inter ce vendredi 15 janvier de 20h à 22h, une soirée inédite présentée par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

France Inter continue plus que jamais, en cette période de confinement, de soutenir les artistes du monde de la musique et propose une soirée live, un concert double affiche à écouter en direct sur l'antenne, présenté par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

► Julien Doré

Julien Doré est revenu à la fin de l'été avec un nouvel album aimée, en minuscules, comme une promesse... Celle d'une génération de Femmes, avec une majuscule pour les Femmes de sa vie : Aimée, sa grand-mère de 99 ans, ancienne militante à la CGT qui s'est battue toute sa vie pour les droits des veuves de mineurs dans sa région. Aimée, également prénom de sa mère qui a recueilli des femmes battues afin de les reloger, loin de la violence.

L'artiste s'est fait une place au coeur de la scène musicale française, il a quitté la ville et les lumières aveuglantes du quart d'heure de célébrité pour se ressourcer dans la nature. Après nous avoir emballé cet été avec La fièvre, le premier single de l'album, et Barracuda II cet automne, le chanteur nous propose un album poético-écologique, "nature et environnement", engagé, pas tout à fait le même mais toujours à part.

▷ 🎧 ÉCOUTER I Nous, en playlist France Inter

Cet album reflète avec une pointe d'humour, tant l'enfant qui est en lui que son engagement, faisant part de ses inquiétudes sur l'état de la planète, les conditions climatiques et l'absurdité d'un monde qui pense en raccourci et en complots. Il nous parle de sa vision d'homme et si tranquillement de l'urgence :

Mon trousseau, c'est des mélodies, des mots, des images, basta ! Je veux que les enfants me comprennent, qu'ils rient, dansent ou posent des questions à leurs parents. L'enfer, c'est là où il n'y a plus de pourquoi.

▷ 🎧. Dans la Playlist de France Inter - Thierry Dupin

Rien ne sert d'expliquer, Julien Doré le dit dans ses chansons, continue de sourire, même si la colère transpire, même si ça ne sert à rien. 11 chansons, des textes poétiques dans un univers décalé, un album qui met en exergue les valeurs qui l'animent comme la transmission aux générations futures, l'urgence de l'état environnemental... un album déjà disque d'or.

Julien Doré, album aimée , son 5ème album sorti le 4 septembre 2020 (Columbia)

, son 5ème album sorti le 4 septembre 2020 (Columbia) En tournée à partir d'octobre 2021 et le 25 novembre 2021 à Paris Accor Arena

► La Femme

La Femme revient opportunément "foutre le bordel" pour paraphraser l'un des 15 titres de Paradigmes, leur troisième album, qui va venir enfin réchauffer l'hiver avec une sortie prévue le 2 avril 2021.

Sacha Got (guitare/chant) et Marlon Magnée (claviers/chant), originaires de la même école primaire à Biarritz et binôme historique du groupe, Sam Lefèvre (basse), Noé Delmas (batterie), Lucas Nunez Ritter (percussions) et la Bretonne Clémence Quélennec (chant/clavier), rencontrée sur Internet, forment le groupe La Femme, groupe pionnier et novateur de la French Pop en 2010.

Après les succès de Psycho Tropical Berlin en 2013, avec une Victoire de la musique, et de Mystère en 2016, tous deux disques d'or, le groupe poursuit son chemin en toute indépendance. Le groupe le plus dingo de sa génération (dixit le magazine Les Inrocks) empreint de surf, de pop rétro, de new wave et d'électro, a sillonné tous les territoires depuis dix ans avec 500 concerts à travers le monde, dont plus d'une centaine en Amérique.

▷ 🎧. Dans la Playlist de France Inter - Thierry Dupin

Attendu depuis cinq ans, ce troisième album événementiel Paradigmes est extrait d'un recueil d'une centaine de chansons que le groupe a composés. Les deux songwriters piochent dans leurs références XXXL, du Velvet à La Mano Negra, de Kraftwerk à Morricone, de Dutronc à Taxi Girl, des Beach Boys à Gainsbourg, un spectre musical aussi varié que coloré.

Après la longue intro cuivrée du premier single Paradigme, on reconnaît immédiatement la patte du groupe alors que sa chanteuse principale Clémence Quélennec, en projet solo, est partie. Au casting vocal, on retrouve la chanteuse et actrice Alma Jodorowsky, Ariane Gaudeaux et Clara Luciani (juste le temps de ce titre) qui fit ses premiers pas sur le premier album de La Femme.

Les clips des deux premiers singles Paradigme et Cool Colorado, sont tournés dans l'ambiance des sous-sols du Petit Palace parisien où La Femme fout le bordel comme dans une auberge espagnole ! Au moment où son nom résonne vraiment avec les mutations du paradigme masculin/féminin, La Femme compose une bande son libre, foutraque, inattendue, turbulente et joyeuse...

▷ 🎧 ÉCOUTER I Cool Colorado, en Playlist France Inter

La Femme, deuxième single _Cool Coloradoannonçant le troisième album Paradigmes_ (Idol), sortie annoncée le 2 avril 2021

