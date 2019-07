Jusqu'au 30 juillet 2019, Lyon vous donne rendez-vous pour la nouvelle et 74e édition des Nuits de Fourvière. France Inter fête comme il se doit l'événement, avec une soirée spéciale présentée par Michka Assayas, en public, en direct et vous propose des concerts comme celui de The Good, the Bad and the Queen.

Les Nuits investissent les théâtres antiques de Fourvière et débordent sur l'opéra, la salle Molière, l'Ensatt, le Radian avec un programme ecclectique : du rock aux musiques du monde, de la pop folk à la chanson française, des récitals aux concerts symphoniques, mêlant têtes d'affiches et découvertes, mais aussi des spectacles de théâtre, de danse et de cirque...

Fidèle à son engagement culturel, France Inter accompagne cette année encore Les Nuits de Fourvière , festival pluridisciplinaire de la capitale des Gaules.

Bien sûr, chose promise, chose due, Michka Assayas vous accompagne tout au long de cette soirée en musique :

Gorillaz : « Clint Eastwood » extrait de l’album « Gorillaz »

Tony Allen : « Go Back » (featuring Damon Albarn) extrait de l’album « Film of Life »

The Orchestra of Syrian Musicians & Guests : « Out of Time » extrait de l’album « Africa Express Presents… The Orchestra of Syrian Musicians & Guests »

Gorillaz :

« Kids with Guns - Hot Chip Remix » extrait de l’album « D-Sides (Special Edition) »

« Stylo » (featuring Mos Def and Bobby Womack) extrait de l’album « Plastic Beach »

Blur : « Ong Ong » extrait de l’album « The Magic Whip »

Et après le Concert de : The Good, the Bad and the Queen

Gorillaz : « We Got the Power » (featuring Jehnny Beth) extrait de l’album « Humanz »

Africa Express :

« City in Lights » (featuring Nick Zinner, Otim Alpha, Mahotella Queens, Georgia) extrait de l’album « EGOLI »

« Bittersweet Escape » (featuring BCUC, Nonku Phiri, Mr. Jukes) extrait de l’album « EGOLI »

BCUC : « Yinde - Short Version » extrait de l’album « Our Truth »

Africa Express : « Nayena » (featuring Zolani Mahola, Morena Leraba, Remi Kabaka, Moonchild Sanelly, Mr Jukes, Muzi, Infamous Boiz) single « Molo »

Poté : « Mortal - Original Mix » extrait de l’album « Spiral, My Love »

Bonobo :

« Jacquot (Waters of Praslin) » (featuring Poté) extrait de l’album « fabric Presents Bonobo »

« Hidden Tropics - Mixed » (featuring Alex Kassian) extrait de l’album « fabric Presents Bonobo »

Radio 123 : « Thando » single « Manga Manga »

Sho Madjozi : « Huku » extrait de l’album « Limpopo Champions League »

Eme : « Yakmma » (featuring Moonchild Sanelly) single

Africa Express :