Kate Tempest aux Eurockéennes de Belfort, 6 juillet 2019

S’impliquant dans des joutes oratoires, Kate Tempest finit par intégrer le milieu du rap en donnant sa première performance à tout juste 16 ans, dans une boutique hip-hop de Londres. Dix ans plus tard, elle est dramaturge, romancière, poète, star du hip-hop, une artiste déjà légendaire à 30 ans à peine.

La rappeuse britannique Kate Tempest publie son troisième album : The Book of traps and lessons (American Recording / Caroline, juin 2019) avec Rick Rubin, le producteur américain de rap le plus important des vingt dernières années. Un disque marqué par le Brexit, une évidence après son single Europe is Lost, et sans égal dans un paysage rap où esbrouffe et bagout servent souvent de paravent à un manque d’inspiration.

Kate Tempest, ce sont les mots

Après la publication de recueil de poésies, elle a publié un roman, Ecoute la ville tomber (The Bricks that Built the Houses) paru aux éditions Payot & Rivages en 2018, devenu best-seller international, mis en scène trois pièces de théâtre : Wasted, Glasshouse et Hopelessly Devoted, acclamées par la critique, et sorti trois albums.

Le premier album Everybody Down (Big Dada, 2014), dans lequel elle évoque d'importantes problématiques sociales qui font débat Outre-Manche, Let Them Eat Chaos (Fiction Records), son deuxième album sort en 2016, plus qu'un album, c'est un concept et un recueil de poésies dans lequel elle dépeint avec dextérité les déboires de la société à travers divers personnages fictifs.

Kate Tempest, "le mot des Eurocks"

Qui sème les mots récolte Kate Tempest. "Tombée très jeune dans l’écriture, Kate Tempest met son art des mots, aussi bien au service de la musique que de la littérature. Un nouvel accomplissement qui ne fait que confirmer l’engouement suscité par la jeune femme". “Je veux que les gens écoutent ce que j'ai à dire, pas qu'ils fantasment un propos nuancé par la mélodie” (Kate Tempest).