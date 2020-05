Un concert pour une soirée pyjama en musique !

Louis Chedid © Audoin Desforges

Louis Chedid, vendredi 15 mai dès 20h, en direct sur France inter.

Chaque vendredi soir, un artiste offre un concert en direct de chez lui. Après Stephan Eicher, Gaëtan Roussel, Pomme , puis Clara Luciani, Izïa et Oxmo Puccino, vous pourrez savourer la musique de Louis Chedid au micro de Rebecca Manzoni pour un live inédit, en direct sur l’antenne et à suivre aussi sur facebook live.

Sans tapage, ni fumigènes, mais avec élégance, générosité et persévérance, Louis Chedid s’impose comme l’un des piliers de cette génération d’auteurs français qui, refusant la variété, ont ajouté la richesse musicale et la qualité sonore au style littéraire et poétique qui caractérise la chanson française.

#OnEcouteLaRadioChezSoi

