Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Eurockéennes de Belfort soutenu par France Inter. Ce soir, concerts de Hubert Lenoir et Inspector Clouzo !

Hubert Lenoir a débuté sa tournée européenne aux Eurockéennes 2019 / The Inspector Cluzo aux Eurocks 2016 © Maxppp / Darek Szuster / Lionel Vadam PQR-L'Est Républicain

Hubert Lenoir aux Eurockéennes de Belfort, 6 juillet 2019

Jeune artiste québecois, auteur-compositeur-interprète, Hubert Lenoir débarque en France et fait le premier concert de sa tournée européenne aux Eurockéennes de Belfort.

Allure androgyne, queer, esprit rebelle, univers glam, maquillage et accessoires féminins... Hubert Lenoir a créé l'émoi au Québec (4 trophées au Gala de l'ADISQ, équivalent québécois des Victoires de la Musique), s'attaque à la France (Les Transmusicales ont déjà succombé à son charme) et fait partie de la scène montante à suivre de très près. Fan de David Bowie et de Prince, sa musique est rock, pop, folk, jazz, le musicien s'inspire d'univers pluriels et pose sur cette musique éclectique une voix haut perchée, à mixer avec une légère touche de provocation.

Après un premier succès avec son groupe The Seasons, Hubert Lenoir sort un premier album solo Darlène, en 2018 (Simone Records). Darlène, c'est aussi un roman éponyme écrit par Noémie D. Leclerc. On s’émerveille sur des swings glam (le saxo très T. Rex de J.-C.), aquatiques façon Mac DeMarco (Recommencer, Momo) ou un piano jazzy lumineux, à vous donner des envies de Noël en plein été (Fille de Personne). Un album audacieux, des chansons teintées de culture pop, un artiste imprévisible et bien déjanté en live !

Hubert Lenoir, "le mot des Inrocks"

"Prenez tout ce que le rock a produit de plus groovy ces 50 dernières années, mélangez, secouez, et vous obtiendrez Hubert Lenoir, ce jeune prodige à l’allure queer qui affole le Québec tout entier. Le compositeur vient de sortir un concept-album solo au songwriting remarquable, piochant dans toutes les époques - du rock’n’roll fougueux 70’s à un indie folk contemporain des plus branchés".

The Inspector Clouzo aux Eurockéennes de Belfort, 2 juillet 2016

The Inspector Cluzo, du nom du détective du film La Panthère rose, c'est le duo de Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain, Rockfarmers des Landes, créé en 2007 au moment de la séparation de Wolfunkind, groupe rock funk de Mont-de-Marsans. Premier album éponyme en 2008 produit sur leur label Ter a Terre.

En 2013, The Inspector Cluzo achète une ferme en Gascogne pour produire leurs légumes, élever leurs oies et produire leur foie gras, ce qui ne les empêche pas de tourner aux 4 coins du monde, pendant plus d'un an en Colombie, USA, Afrique du Sud, Inde, Japon, Corée, etc… "Rockfarmers" raconte le "Pourquoi" devenir musiciens / paysans professionnels et le "Comment" mettre en application des convictions sur une économie locale tournée vers le monde et les autres.

The Inspector Cluzo : "le mot des Eurocks"

Rock farmers. Le duo gascon du rock français est encore sur la route pour prêcher la bonne parole. Chantres de l'indépendance musicale et du parler vrai, rudes fermiers et fins gastronomes, ils vous filent le rock à la bouche, avec une bonne dose de funk dedans. Bêtes de scène, ils ont déjà mis dans leur poche l'Australie, le Japon, les Landes, et maintenant... vous.