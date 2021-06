Quoi de plus naturel qu'un grand concert de musique.s pour inaugurer le nom de la Maison de la Radio et de la Musique ! Un nouveau chapitre s'ouvre, la première page est un grand concert événement dès 16h pour 6 heures de live en plein air et en public devant la Maison ronde.

Le 10 janvier dernier, Sibyle Veil annonçait le changement de nom de l’iconique Maison ronde en “Maison de la Radio ET de la Musique”. C'est un acte d’engagement renouvelé, après une année où Radio France a renforcé sa mobilisation en soutien au secteur musical - et plus largement culturel - particulièrement touché par la crise sanitaire. La musique, qui fait partie de l’ADN de la maison, n’a jamais cessé de vivre au sein de Radio France et à travers toutes ses antennes.

Comme une évidence, c’est en musique que ce nouveau nom sera célébré le 16 juin 2021, lors d’une grande soirée pilotée par Didier Varrod, Directeur musical des antennes de Radio France, et Michel Orier, Directeur de la musique et de la création.

De nombreux artistes de la scène française se relaieront pour un concert exceptionnel et éclectique à l’image de nos antennes ! De la pop au rap e​n passant par le rock, la musique classique et le jazz, l'évènement sera placé sous le signe du partage mais aussi des retrouvailles avec le public !

6 heures de LIVE en plein air et en public

Dès 16h avec Jean-Louis Aubert - Youssoupha - Hervé - Giorgio - Lulu Van Trapp - Doria - Last Train - Jupiter & Okwess - Quatuor Hermès - Marie Perbost - Félicien Brut - Basstet - L'Orchestre National de France...

▷ Accès libre dans la limite des places disponibles et du respect des mesures sanitaires en vigueur.

Un événement à vivre sur les ondes et à revivre à l'écran

. Les concerts seront à vivre sur nos antennes : France Inter, France Bleu, France Musique et Mouv' et seront rediffusés sur FIP.

. Une sélection des grands moments de la soirée sera également retransmise sur CultureBox le 17 juin à partir de 21h05, au cours d'une émission spéciale présentée par Daphné Bürki et Raphaël Yem.

▷ Concerts sur France Inter présentés par Laurent Goumarre de 22h à 23h .

