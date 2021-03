Concert exclusif depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique ! Deux heures de live avec Gaëtan Roussel, Lou Doillon et Delgres, soirée présentée par Laurent Goumarre, à écouter dès 21h sur France Inter...

France Inter continue à vous faire vivre la musique live pendant ce moment de silence culturel et de salles de spectacles toujours très fermées, et se mobilise pour soutenir les artistes et le monde musical. Écoutez le concert triple affiche exceptionnel présenté par Laurent Goumarre, à l'antenne dès 21h...

3 artistes, 3 albums à découvrir... pour une soirée Pop Rock !

Gaëtan Roussel

Est-ce que tu sais ? Le nouvel album de Gaëtan Roussel sort dans 3 jours ! Il le joue en live ce soir pour la première fois...

Gaëtan Roussel poursuit un parcours solo unique et impressionnant, en parallèle de son groupe Louise Attaque : 7 Victoires de la musique (3 en solo et 4 pour Louise Attaque) et 5 millions d'albums vendus... Producteur, compositeur ou auteur, en duo - Lady Sir, aux côtés de Rachida Brakni - en solo, ou en groupe - Tarmac & Louise Attaque - il donne toujours une griffe très personnelle à ses compositions et ses collaborations, et offre peut-être les meilleures échappées belles à celles et ceux qu'il "habille".

Sur son chemin, il y a la rencontre avec Alain Bashung, au moment oĂą sa vie est en Ă©quilibre, et le chef d'oeuvre Bleu PĂ©trole (meilleur album 2009) qu'il a co-Ă©crit avec GĂ©rard Manset (et une chanson de Joseph d'Anvers) et co-produit. "C'est une grande rencontre sur le fond et la forme", se souvient GaĂ«tan Roussel :Â

Je n'avais jamais Ă©crit pour personne d'autre avant Bleu PĂ©trole

Deux ans après son album solo Trafic et quatre ans après Anomalie de Louise Attaque, Gaëtan Roussel est de retour avec Tu ne savais pas,  chanson dévoilant son nouvel album solo Est-ce que tu sais ? Le nouveau single Je me jette à ton cou nous emmène dans une balade musicale avec Daniel Auteuil, dans les Alpilles, au coeur de la Provence.

Dans cet album solo composé seul avec sa guitare, Gaëtan ouvre une nouvelle page écrite avec des mots forts et touchants. Un album acoustique, pop et intemporel, enregistré avec bonheur entre Paris et la Provence, comme un récit musical. Deux duos à découvrir vite : La Photo avec Camélia Jordana et Sans sommeil, chanson où s'invite Alain Souchon, un rêve de longue date...

🎧   Gaëtan Roussel dans Esprit Sport - Xavier Monferran - On ne meurt pas (en une seule fois)

. Gaëtan Roussel, nouvel album Est-ce que tu sais ? , sortie le 19 mars (Play Two) - Départ en tournée : Octobre 2021.

Lou Doillon

Après ses trois albums Places, Laylow et Soliloquy, sorti en février 2019, Lou Doillon, auteure-compositrice-interprète, musicienne, mannequin, comédienne, styliste, dessinatrice... incarne une émancipation artistique et se révèle à travers ses projets solo.

Le confinement lui va bien et n'est pas vraiment une contrainte. Enfermée paisiblement dans son repère parisien avec ses carnets, ses crayons et ses idées, elle dessine, écrit et crée de nouvelles chansons comme une urgence. Enregistré en partie avant l'arrêt brutal de sa tournée sur les routes australiennes, la chanteuse et sa bande ont capté l'énergie de la musique live et Lou Doillon a autoproduit Look at me now, son nouvel EP pour adoucir les coeurs en ce moment étrange.

L'artiste aux multiples facettes a profité du confinement pour plonger plus intimement dans ce qui est sa raison d'être : la chanson, le live, la lecture et le dessin... Inspirée par une filiation secrète, Lou rend hommage à l'oeuvre de Patti Smith à travers 22 illustrations à l'encre fine qui accompagnent son livre Just Kids.

🎧   Lou Doillon dans Le mur du son - Mathilde Serrell

Lou Doillon est super active dans la vie comme sur son compte Instagram sur lequel elle publie et partage ses dessins, des lectures, et des lives. À suivre...

Lou Doillon , nouvel EP 3 titres Look at me now , sorti le 27 novembre 2020 (Patch My Work)Â

, sorti le 27 novembre 2020 (Patch My Work) Just Kids de Patti Smith, illustré par Lou Doillon, sorti le 18 novembre 2020 aux éditions Denoël

Delgres

Delgres, l'étonnant trio de blues caribéen, blues d'aujourd'hui chanté le plus souvent en créole, est né de la rencontre de Pascal Danaë, chanteur, auteur-compositeur, guitariste, multi-instrumentiste, avec le batteur Baptiste Brondy et Rafgee, le joueur de sousaphone et de tuba. C'est aussi un voyage intérieur à travers l'histoire des Antilles et un hommage à Louis Delgrès, héros de la lutte contre l'esclavage à la Guadeloupe, mort en 1802 pour que vive la liberté !

Après Mo Jodi  (Mourir aujourd'hui en créole), premier album de 2018, Delgres puise son inspiration dans les années 1960 quand des milliers d'antillais, comme le père de Pascal Danaë, quittent leurs îles pour venir travailler en métropole. 4 ed maten (4h du matin), titre de leur nouvel album, rend hommage aux travailleurs, à ces ouvriers pour qui le soleil se lève toujours plus tôt.

L'album 4:00 AM dĂ©cline les thèmes chers au trio : le dĂ©part, l'exil, le dĂ©racinement, l'esclavage moderne, le combat et la libertĂ©... Le crĂ©ole des mots se fait manifeste, et Ă travers les cordes brĂ»lantes de la guitare Dobro de Pascal DanaĂ«, le rythme des batteries et les basses profondes du sousaphone, rĂ©sonnent les douleurs, les espoirs et les dĂ©sespoirs.Â

🎧   Delgres dans Le Mur du Son - Mathilde Serrell

Explosif sur scène, la musique de Delgres est un hard blues rock, un feeling profond, "un blues flambé au rhum"... comme dirait le power trio.

Delgres, nouvel album 4:00 AM en partenariat avec France Inter, à venir le 9 avril 2021 (PIAS) - Bientôt en tournée et le 5 octobre 2021 au Trianon.

en partenariat avec France Inter, à venir le 9 avril 2021 (PIAS) - Bientôt en tournée et le 5 octobre 2021 au Trianon. Le site de Delgres, avec un message pour Isabelle Dhordain, #lepontdesartistes.

