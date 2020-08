Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Nuits de Fourvière soutenu par France Inter. Ce soir, concert de Feu Chatterton !

Feu! Chatterton en concert au Festival Fnac Live le 20 juillet 2016 à Paris. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Phénomène musical depuis son apparition sur les scènes françaises, Feu ! Chatterton avait fait étape au festival Les Nuits de Fourvière de Lyon le 16 juin 2018 en première partie du concert de Dominique A.

Arthur Teboul et ses quatre complices titres ont enflammé et charmé le public avec leur rock nourri de slam et de littérature, à mi-chemin de Lou Reed et de Lautréamont.