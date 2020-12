Un concert triple affiche exclusif : Alain Souchon, Benjamin Biolay et "Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko" sur France Inter ce 17 décembre de 21h à 23h. Une soirée inédite, deux heures de live depuis la Cigale, présentée par Rebecca Manzoni.

Alain Souchon © Nathaniel Goldberg / Benjamin Biolay / Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko © Jean-Baptiste Mondino © Concert exclusif France Inter à la Cigale

France Inter continue plus que jamais de se mobiliser pour faire vivre la culture, la musique et soutenir les artistes sur scène. Une soirée, un concert, trois artistes qu'on ne présente plus et qui se produisent pour la première fois ensemble dans une salle parisienne mythique pour chanter les titres de leurs derniers albums. Une soirée live, un concert triple affiche unique, présenté par Rebecca Manzoni, à écouter en direct sur l'antenne.

Concert exclusif France Inter © Radio France

▷ Alain Souchon

Événement et bonne nouvelle, Alain Souchon dévoile l'album Âmes Fifties fin 2019, et nous livre enfin dix nouvelles chansons avec sa plume trempée dans la mer du Crotoy et dans les paysages de France, au gré de ses balades et de ses pensées. Chaque chanson est une photo, moment de vie ou chronique sociale. L'homme sentimental navigue entre le monde tel qu'il est et le monde qu'il ressent. Ses mots nous touchent, c'est l'art de raconter simplement et de chanter ce qui nous habite et/ou ce qu'on vit.

🎧 Pop N'Co de Rebecca Manzoni

"Ferme les yeux vois / Un ballon qui s'ennuie / Sur la plage du Crotoy", ce sont les mots qui ouvrent la chanson Âme fifties et le nouvel album d'Alain Souchon. Retour gagnant et Victoire de la musique du meilleur album de l'année, l'album est réédité, emmené par le titre inédit Jaloux du soleil, ici en live dans Pop Up.

🎧 ÉCOUTER I Jaloux du soleil d'Alain Souchon, en Playlist France Inter

Derrière la finesse des mélodies, composées avec ses complices de fils Pierre Souchon et Ours (Charles), se cachent toujours sa soif d'idéal et la juste réalité qu'il observe du haut de son Terrain en pente avec son insouciante apparence, sur un petit air de guitare : "Je regarde la France / Avec ses lumières / Ses souffrances / J'vois au bord de l'Eure / Une usine qu'on vend / Et des hommes qui pleurent / Devant".

• Alain Souchon, nouvelle édition de l'album _Âme Fifty-Fifties_, avec Jaloux du soleil, et un 2ème CD de 9 titres unplugged, mix de titres récents (Presque, Un terrain en pente...) et de classiques absolus (Foule sentimentale, Rame...) le 4 décembre 2020 (Parlophone / Warner Music).

• En concert du 22 au 25 juin 2021 au Palais des Sports à Paris et en tournée dans toute la France.

🎧 ÉCOUTER le concert d'Alain Souchon

• Setlist : Jaloux du soleil - Le Baiser - La Vie ne vaut rien - Un Terrain en pente - Foule sentimentale en duo avec Benjamin Biolay.

▷ Benjamin Biolay

Artiste majeur du paysage musical français, Benjamin Biolay a huit albums à son actif et des centaines de concerts à guichets fermés à travers le monde. Auteur-compositeur-acteur, musicien et arrangeur, l'artiste compose, écrit, devient maître-façonnier pour les plus grands (Henri Salvador, Bernard Lavilliers, Julien Clerc, Vanessa Paradis...), participe à de nombreuses collaborations et s'affiche au cinéma.

Trois-quatre ans après Palermo Hollywood, l'histoire d'un coup de foudre pour Buenos Aires, et Volver, comme le second volet de ses influences argentines, le chanteur revient au début de l'été dernier au volant de sa Formule 1 courir sur les pistes de son Grand Prix, album plus rock que le précédent, N°1 des ventes à sa sortie (plus de 20 millions de streaming pour Comment est ta peine) et déjà disque d'or.

🎧 ÉCOUTER I Comme une voiture volée de Benjamin Biolay, en Playlist France Inter

Le nouvel album concept Grand Prix, neuvième de sa discographie, prend un virage aux accents pop-funky et rock plus prononcés, touchant et émouvant, sous forme de déclaration d'amour au sport automobile, l'une de ses passions.

🎧 Dans la Playlist de France Inter de Thierry Dupin

• Benjamin Biolay, album Grand Prix, sorti le 26 juin 2020 (Polydor / Universal)

• Réédition de Grand Prix avec 5 titres inédits et un livre CD, le 11 décembre 2020. Benjamin Biolay a suspendu sa tournée à l’automne en raison de la crise sanitaire, mais repart jouer en live dans toute la France, avec un nouveau tour de piste à l'Olympia les 15 et 16 janvier 2021, et au Zénith le 2 octobre.

🎧 ÉCOUTER le concert de Benjamin Biolay

• Setlist : Où est passée la tendresse ? - La Superbe - Interlagos (Saudade) - Parc Fermé, en duo avec Adélaïde (de Thérapie Taxi) - L'Amour, le tennis - Ma route - Ton héritage - Comme une voiture volée - Les Cerfs-volants - La belle vie, duo avec Adélaïde - Comment est ta peine ?

▷ Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko

Pour fêter les 40 ans des Rita Mitsouko, Catherine Ringer et ses musiciens ont pris la route à l'automne 2019, après un week-end spécial à la Philarmonie de Paris, pour revisiter le répertoire du duo mythique des années 80 !

Le parcours artistique, le regard et la voix de Catherine Ringer forcent le respect. Après une enfance empreinte de peinture et de fantaisie yé-yé, tournée aussi vers la musique et la poésie, Catherine Ringer pensait, en CM1, pouvoir faire autre chose dans la vie que maîtresse d'école : (...) "Comme j'écrivais déjà des poésies, j'ai dit que je voulais devenir poète. Poète, je trouvais ça chic !" (extrait de La leçon de choses de Sophie Bober sur France Culture)

Auteure-compositrice, multi-instrumentiste, elle ne s'est jamais arrêtée de jouer depuis ses débuts dans le théâtre musical et sa rencontre avec Fred Chichin en 1979 sur le plateau d'une pièce de théâtre dit d'avant-garde : elle y jouait un rôle important, il devait y jouer de la musique; ils sont tombés nez à nez l'un sur l'autre. C'est avec lui qu'elle fonde le duo Rita Mitsouko avec une écriture d'un nouveau style artistique et la composition de nombreuses chansons devenues cultes. Depuis la disparition de Fred Chichin en 2007, elle poursuit sa route musicale en solo, dans la stratosphère des Rita Mitsouko.

🎧 ÉCOUTER I Les histoires d'A. de "Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko" à la Philarmonie de Paris

A la fin du concert, quand tous, musiciens et danseurs, s'alignent sur la scène pour saluer le public, il y a un vide à la droite de Catherine Ringer qui dit : "Ici, c'est la place de Fred Chichin". C'est ce qui s'est passé à la Philarmonie de Paris et tout était dit (extrait Rebecca Manzoni dans Pop N'Co).

🎧 Pop N'Co de Rebecca Manzoni

Avec son déhanché rythmé, sa silhouette et son allure, sa voix puissante et ses longs cheveux dans le vent, Catherine Ringer va ambiancer la Cigale avec les plus belles chansons des Rita Mitsouko... Comprendo ?

• "Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko", 19 titres de ce concert à la Philarmonie de Paris, en triple vinyle numéroté (2 500 ex), double CD et DVD, une captation vidéo (1h40) avec une troupe de danseurs (chorégraphie signée Marion Mottin), sortie le 11 décembre 2020 (Because)

• En tournée dès le 22 avril 2021 dans toute la France. A Paris, Olympia les 7 et 8 mai 2021.

🎧 ÉCOUTER le concert de Catherine Ringer

• Setlist : Histoires d'A., Someone to love, Marcia Baïla, Y'a d'la haine, Jalousie.

📖 Pas de couvre-feu sur France Inter ! Lundi 21 décembre, encore un concert triple affiche et un peu de Bataclan sur l'antenne

►►► A suivre sur franceinter.fr et twitter @franceinter