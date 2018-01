Une soirée présentée par Rebecca Manzoni, en public et en direct du studio 105 de la Maison de la Radio. Arthur H présente pour la première fois les titres de son nouvel album 'Amour Chien Fou'. Pour The Limiñanas, c'est la même chose, et l'album s'intitule 'Shadow People'.

The Limiñanas et Arthur H © Because / Yann Orhan

Premier concert Double Affiche de l’année, en public et en direct du studio 105 : Arthur H et The Limiñanas, en avant-première, quelques jours avant la sortie de leur album respectif !

► 20h / Arthur H

Amour chien fou, le nouvel album d’Arthur H, est une véritable ode à l’amour.

L’artiste sait merveilleusement parler des gens qu’il aime : les femmes, les amis, les frères, les sœurs, les fantômes… Les auditeurs de France Inter ont ainsi le plaisir de découvrir le dixième opus du chanteur à l’énergie toujours aussi créative, en avant-première et en live, quelques jours avant sa sortie, annoncée le 26 janvier.

Arthur H est accompagné de deux musiciens : Nicolas Repac à la guitare et Raphaël Séguinier à la batterie

La set list :

Reine de Cœur

Il / Elle

La Dame du lac

Lily Dale

La boxeuse amoureuse

Tokyo Kiss

Brigade légère

Assassine de la nuit

Moonlove Fantaisie

► 21h / The Limiñanas

En deuxième partie, place au tandem rock de Perpignan. The Limiñanas, formé de Lionel (guitares/voix) et Marie Limiñana (batterie), présentent, en live sur la scène du studio 105, Shadow People, leur tout nouvel album, qui paraît ce vendredi 19 janvier.

Ce soir, sur la scène du studio 105 de la Maison de la Radio, les Limiñanas sont :

Lionel et Marie Limiñana, accompagnés de :

· Alban Barate aux claviers et à la guitare

· Ivan Martinez Fierro au clavier et à divers instruments ludiques et sympathiques comme des maracas

· Renaud Picard à la guitare et au chant

· Mickael Malaga à la basse