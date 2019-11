"Requiem for Danny" est un opéra radiophonique de Jean-Louis Marchand librement inspiré du roman "The Big Nowhere" de James Ellroy et c'est aussi, un concert à ne pas rater avec l’ensemble Big Nowhere en direct au Studio 104 sur France Inter.

"Requiem for Dany" est un "opéra radiophonique" de Jean-Louis Marchand inspiré du roman de l’écrivain américain, "The Big Nowhere", publié en France aux éditions Rivages sous le titre "Le Grand Nulle part" d’après la traduction de Freddy Michalski.

Un roman majeur qui a beaucoup influencé Jean-Louis Marchand. Il a composé une musique pour The Big Nowhere, comme s’il s’agissait d’une musique de film et ce, pour treize musiciens, des Français et des Belges, (une clarinette, quatre sax, deux trombones, trois trompettes, un piano, une contrebasse, une batterie), une voix et une création sonore.

Une musique qui colle à la peau de cette ville, à son rythme, à ses éclats et ses mystères. Une musique qui colle surtout à celle des mots de James Ellroy, à leur cadence, à leur brillance, à leurs saccades accompagné par le slammeur américain Eli Finberg.

A l’occasion de la sortie du disque "Requiem for Dany" de la collection Signature Radio France, concert avec l’ensemble Big Nowhere, en direct sur France Inter à la Maison de la Radio.

Une soirée présentée par Matthieu Conquet.

