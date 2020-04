Lady Gaga et l'association Global Citizen, accueillent des stars (confinées) du monde entier pour un concert unique de solidarité contre le covid-19 : Paul McCartney, Billie Eilish, Pharrel Williams, Jennifer Lopez, Alanis Morissette... Côté francophone, on retrouve Celine Dion, Christine & The Queens et Angèle

Le concert organisé par la star américaine Lady Gaga et l’association Global Citizen accueillera des performances de stars confinées du monde entier © AFP / Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

Le concert en lui-même ne vise pas à récolter de l'argent, a affirmé la chanteuse lors d’un point presse avec l'OMS. "Nous voulons souligner la gravité de ce mouvement historique sans précédent (...) et célébrer le pouvoir de l’esprit humain", a-t-elle déclaré.

Pendant le concert, posez votre portefeuille et appréciez le spectacle car vous le méritez tous.

L'affiche du concert