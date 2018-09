Une soirée en public et en direct présentée par Didier Varrod

Chris(tine and the Queen) © Jamie Morgan

Trois jours avant la sortie de son nouvel album, France Inter ouvre les portes du studio 104 de la Maison de la Radio à Chris(tine and the Queens) pour un concert privé et en exclusivité, de 20h à 21h, présenté par Didier Varrod

Les auditeurs auront ainsi le plaisir de découvrir, en live et en avant-première, les nouveaux titres de la chanteuse qui fait son grand retour en cette rentrée !

Un concert en exclusivité en direct et en public du studio 104, à suivre aussi sur franceinter.fr et Twitter @franceinter

La Marcheuse, le clip

