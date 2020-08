Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments du Festival La Route du Rock soutenu par France Inter. Ce soir, concert de LCD Soundsystem !

James Murphy leader et membre principal du groupe LCD Sound System en concert le 5 juin 2018 à Dublin, Irlande. © Getty / Kieran Frost / Redferns

LCD Soundsystem, c’est avant le tout le projet de James Murphy. Le groupe a été créé en 2002, soit un an après que l’Américain ait lancé DFA Records (écurie de Factory Floor, Hercules & Love Affair, Planningtorock…). Sa première merveille a été le morceau Losing My Edge qui a permis à beaucoup de découvrir la signature LCD Soundsystem : un mélange de rock, de house, de new-wave et de mille autres influences…

Pour le troisième jour, le vendredi 17 août 2007, même si le groupe revenait du Japon la veille, James Murphy et ses camarades ont su faire vibrer les festivaliers.