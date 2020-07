Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Francofolies de La Rochelle soutenu par France Inter depuis sa création. Ce soir, "La Fête à Véro" - concert de Véronique Sanson !

"La Fête à Véro" le 11 juillet 2018 aux Francofolies de La Rochelle © AFP / Xavier Leoty

Véronique Sanson aux Francofolies de La Rochelle, 11 juillet 2018

Francofolies 2018 : 34° édition du Festival ouvert par Véronique Sanson sur la scène Jean-Louis Foulquier. "Jour de fête à Véronique Sanson" et son piano, entourée d'Alain Souchon, Vianney, Tryo, Jeanne Cherhal, Patrick Bruel, Stephen Stills et leur fils Christopher Stills... une création originale que "Véro" présente comme une "histoire de famille".

Émouvante boule d’énergie, Véronique Sanson a décidé de chanter essentiellement des chansons que le public connaîtrait moins bien, celles que les radios diffusent peu ou pas. Épaulée par ses musiciens, deux choristes et ses invités, l'artiste livre un concert d’une incroyable intensité.

"Je vis une de mes plus belles tournées" - Avec Zaz, on a fait un grand moment de rock sur C'est long c'est court. Nous avons fait aussi Une nuit sur son épaule avec Juliette Armanet et Bahia avec Alain Souchon… J'ai beaucoup de chance. Je vis une de mes plus belles tournées, avec mon fils en première partie, un groupe formidable et un public tellement fidèle. J'en profite !" (Extrait entretien V. Sanson - Le Parisien, 2018)

VOIR ! ECOUTER ! Extraits de La Fête à Véro, Francofolies 2018

Concert qui n'est pas sans rappeller La Fête à Véronique Sanson en 1994 à La Rochelle, une soirée exceptionnelle de l'artiste entourée de nombreux ami.e.s qui donne naissance à un album live mythique "Comme ils l’imaginent" (Warner), double disque de platine. Amie de longue date des Francos -1er concert en 1986-, l'artiste a aussi participé à l’émouvant hommage des trente ans du festival en 2014.

▷ Francofolies de La Rochelle, festival créé en 1985 par Jean-Louis Foulquier - enfant du pays et Producteur à France Inter - (Je m'souviens !... pensée pour Philippe Friboulet & Danièle Molko ). Le fondateur a exporté ses Francofolies à Montréal, Spa en Belgique, Blagoevgrad en Bulgarie, en Suisse... et le festival continue sa route avec Gérard Pont. Edition 2020 annulée mais reportée du 10 au 14 juillet 2021 pour faire la fête sur les remparts de La Rochelle !