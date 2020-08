Quatre artistes ce soir, une jeune auteure et interprète : Pomme, célébrée aux Victoires de la Musique cette année, notre très cher Philippe Katerine en pleine confessions, le trio Louise Attaque qui rejoue intégralement son tout 1er album paru en 1997, et le DJ et producteur de musique électronique Etienne de Crécy !

Pomme, Philippe Katerine, Louise Attaque et Etienne de Crécy © AFP / Alain Jocard, Sébastien Bozon, Andrew H. Walker

Depuis plusieurs années, France Inter s'installe à l'Olympia pour fêter la musique le 21 juin, et forcément pour cette édition 2020, les concerts se sont faits sans public dans la salle, mais pas sans auditeurs. Quatre concerts d'exception que vous allez pouvoir revivre. Deux heures de concerts intenses avec Pomme, Philippe Katerine, Louise Attaque et Etienne de Crécy !

Pomme

Claire Pommet, alias Pomme, a été nommée aux Victoires de la Musique cette année, et c'est en grande pompe qu'elle a remportée la Victoire de l'album révélation de l'année 2020, pour Les Failles. Sur scène, elle est parfois accompagnée de sa guitare, d'autres fois de son auto-harpe personnelle... Ce soir elle nous interprète des titres de son second album Les Failles, paru en novembre 2019, et réédité en février 2020 en une version augmentée de morceaux inédits en février 2020, Les Failles cachées (sur le label Polydor).

Pomme – anxiété

Pomme – je sais pas danser

Pomme – Itsumo Nando Demo (reprise de la bande originale du Voyage de Chihiro, film d'animation japonais de 2002, écrit et réalisé par Hatao Miyazaki et produit par le studio Ghibli)

Pomme – les oiseaux

Pomme – les séquoias

Pomme – Bad Guy (reprise de Billie Eilish, tirée de When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, le 1er album de la chanteuse américaine, 2019)

Pomme – on brûlera

Pomme – soleil soleil

Louise Attaque

Le trio Louise Attaque s'est reconstitué pour l'occasion et ils rejouaient entièrement leur tout 1er album, Louise Attaque, paru 23 ans plus tôt, en avril 1997. C'était le disque de l'été si vous y étiez, en 1997, vendu à près de 3 millions d'exemplaires. Gaëtan Roussel au chant et à la guitare, Arnaud Samuel au violon et Robin Feix à la basse, ce dernier est aussi dessinateur et avait créé le personnage de Louise pour la pochette de l'album. Un 1er album produit à l’époque par Gordon Gano, le chanteur du groupe de punk folk américain Violent Femmes, ce qui explique ce côté nerveux et punk dans la musique.

Louise Attaque – Amours

Louise Attaque – J't'emmène au vent

Louise Attaque – Ton Invitation

Louise Attaque – La Brune

Louise Attaque – Les Nuits parisiennes

Louise Attaque – L'imposture

Louise Attaque – Savoir

Louise Attaque – Arrache-moi

Louise Attaque – Léa

Louise Attaque – Fatigante

Philippe Katerine

Nommé lui aussi aux Victoires de la musique cette année, Philippe Katerine l'a emporté haut la main avec la Victoire de l'artiste interprète masculin 2020. Son tout dernier album, Confessions, est paru le 08 novembre derniern, sur le label Cinq 7, du groupe Wagram. Et pour France Inter, Philippe Katerine et ses musiciens ont imaginé un concert concept, qui mélange les nouvelles chansons de Confessions, avec les anciennes : Moustache (2010), La Banane (2010), en passant par les chansons de Robots après tout (2005). C'est comme un Film (2016), un rêve, qui coule dans vos oreilles... Les morceaux se croisent avec plein de bisous, d'étrangeté et de charme, pour ce concert exceptionnel de Philippe Katerine sur la scène de l'Olympia, ce concert rêvé, ce film sonore...

Philippe Katerine – La Converse avec vous

Philippe Katerine – BB Panda

Philippe Katerine – Stone avec toi

Philippe Katerine – Louxor J'Adore (entrecoupé d'extraits de La Converse avec vous et Et patati, et patata)

Philippe Katerine – La Banane

Philippe Katerine – Point noir sur feuille blanche (entrecoupé d'un extrait de Des Bisous)

Philippe Katerine – Moustache

Philippe Katerine – Le 20.04.2005 (chanson sur sa rencontre fortuite, en sortant de la Maison de la Radio, avec... Marine Le Pen)

Philippe Katerine – KèskKesseKcetruc

Philippe Katerine – La Reine d'Angleterre

Philippe Katerine – Rêve affreux

Philippe Katerine – Philippe

Philippe Katerine – Des Bisous

Etienne de Crécy

Producteur et DJ, Etienne de Crécy a tout d'abord été membre du groupe de musique électronique Motorbass avec Philippe Zdar. Dès lors, sa carrière musicalement est fondamentalement associée à la French Touch. Par la suite, il a créé le label Solid et a beaucoup remixé pour d'autres : Kraftwerk, les Daft Punk, mais aussi Keren Ann. Etienne de Crécy joue et tourne partout sur la planète, toujours accompagné de son cube géant. Et pour France Inter il nous a préparé un mix house et électro, jaune vif, Superdiscount (1996/1997)... Le Patron est devenu fou !