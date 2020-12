France Inter s'est invité au Bataclan pour trois soirées live en décembre ! Dernier concert ce lundi 21 décembre de 21h à 23h, un concert triple affiche exceptionnel présenté par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

Prudence © Olivia MeriIahti / Frànçois and the Atlas Mountains © Oihan Brière / Chilly Gonzales © 2020 ANKA Edit. © Radio France

France Inter continue plus que jamais en cette période de se mobiliser pour faire vivre la culture, la musique, et soutenir les artistes sur scène, et vous invite à écouter cette soirée live sur l'antenne. Trois artistes en concert depuis le Bataclan, une soirée présentée par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

Concdert exclusif France Inter © Radio France

▷ Prudence

L'ex-moitié de The Dø, Olivia Merilahti, super-héroïne de la scène électro, ouvre le bal. Avec trois albums, des tournées à guichets fermés dans toute la France et une Victoire de la musique 2015, la belle aventure de The Dø, son duo avec Dan Levy, est terminée.

Sous son nouveau nom d'artiste, Prudence débute une aventure solo avec un premier single Never with U, résolument pop, qui signe une réinvention totale de la musicienne. L'artiste franco-finlandaise n'a presque jamais chanté en français, pourtant sa langue maternelle, elle ose ce choix (en partie) pour raconter une rupture amoureuse dans son nouveau titre Offenses. Prudence dévoile sa nouvelle identité et son changement de style dans son premier EP Be Water qui vient d'arriver dans les bacs.

🎧 ÉCOUTER I Offenses de Prudence, en playlist France Inter

L'album attendu début 2021 comportera des chansons (en anglais), avec une volonté d'exploration de la pop music sous tous ses angles et plusieurs façons d'exprimer ses mélodies. A suivre...

. Prudence, premier EP 5 titres Be water, sorti le 4 novembre (Intuito / Sony)

▷ Frànçois & the Atlas Mountains

Le groupe Frànçois & the Atlas Mountains revient vous faire un petit Coucou pour jouer leur nouvel album Banane bleue.

Frànçois Marry, le leader français du groupe pop franco-britannique, est un artiste aux multiples facettes, chanteur, auteur-compositeur, guitariste, et aussi peintre et passionné de peinture. Après plusieurs disques solo et la réalisation d'aquarelles, dessins et clips d'animations, il créé le groupe The Atlas Mountains à Bristol.

2011 est l'année de la sortie de E Volo Love sous le label Domino Records, reconnaissance et première signature française de ce label anglais prestigieux (The Kills, Arctic Monkeys et Franz Ferdinand). Le quatuor de Frànçois Marry publie Piano Ombre et L'homme tranquille (Ep). Trois ans après Solide Mirage, et après sa parenthèse musicale solo et poétique Les Fleurs du Mal, Frànçois & the Atlas Mountains revient avec un 7ème album, Banane bleue.

🎧 ÉCOUTER I Coucou de Frànçois & the Atlas Mountains, en playlist France Inter

Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Coucou (Comment vas-tu ?) dépeint le point final d'une liaison étiolée que Frànçois Marry exprime ainsi : "Je déteste ce mot "Coucou", c'est pour moi une forme de naïveté douceâtre, un peu fausse. Et devient d'autant plus absurde quand il vient de quelqu'un qu'on a follement aimé". Ce single, presque californien, douce balade paisible sous un beau ciel bleu grec, donne le ton de Banane Bleue, disque de voyage européen né entre Berlin, Athènes et Paris. "C'est un album chargé de toutes ses senteurs européennes et orientales. C'est un morceau qui est plein de contemplation mais aussi de dynamique de villes.

Ça relate une sorte d'errance européenne. C'est aérien, éthéré, rempli d'épures" (Frànçois Marry)

. Frànçois & the Atlas Mountains, album Banane Bleue, à venir le 26 février 2021 (Domino Records). Au Café de la Danse à Paris, 16 & 17 mars 2021.

▷ Chilly Gonzales, c'est déjà Noël !

Chilly Gonzales, le pianiste canadien d'origine, installé en Allemagne après quelques années à Paris, est plutôt indéfinissable, inclassable (et tant mieux), et décrit parfois comme "un artiste majeur et une célébrité mineure". Jason Charles Beck, le showman en chaussons et robe de chambre, est avant tout un entertainer, un passionné de musique contemporaine ne se prenant jamais au sérieux et mêlant désinvolture et mégalomanie.

Compositeur, chanteur, rappeur, arrangeur et producteur depuis Gonzales über alles (Kitty Yo, 2000), il acquiert une notoriété internationale avec Solo Piano (No Format!) en 2004, qui révèle une nouvelle facette de sa personnalité. Il a cette universalité de signer un album de rap magistral : The Unspeakable Chilly Gonzales, l'album de reprises de Lana del Rey et Weezer : Other People's Pieces, et des collaborations avec Drake et Daft Punk (avec un Grammy en 2014), Jean-Louis Aubert, Jane Birkin, Charles Aznavour, Philippe Katerine...

L'artiste revient avec une double actualité, littéraire et musicale : son premier livre : Plaisirs (non) coupables et un album de Noël : A Very Chilly Christmas, essentiellement consacré à des reprises de chansons enneigées comme un air lointain de "déjà entendu", des interprétations en mineur, signature musicale de Gonzales.

🎧 ÉCOUTER I Snow is falling in Manhattan - Chilly Gonzales (feat. Jarvis Cocker & Feist), en playlist Inter

Les chants de Noël apportent leur lot d'émotions et de nostalgie, des chants traditionnels (Jingle Bells, Douce Nuit, Mon beau sapin, Vive le vent...) aux canons de la pop (Mariah Carey, Wham / George Michael), l'album est un large répertoire de Noël avec un titre inédit The Banister Bough, interprété par Feist. "J'essaie souvent de jouer sur des accords mineurs, ça m'offre une grande liberté et donne à Noël un caractère plus sincère et proche de la réalité.

Mon idée première, c'est de susciter des émotions, car il faut enterrer cette année au plus vite…" (Chilly Gonzales)

🎧 Pop N'Labo de Rebecca Manzoni

Chilly Gonzales vient de publier son premier livre Plaisirs (non) coupables (éditions Flammarion), dans lequel il s'interroge sur son propre enthousiasme pour les musiques souvent considérées d'un "goût" douteux et pose la question : "La musique doit-elle être soumise à une appréciation intellectuelle ou peut-elle simplement aller droit au coeur ?"

Le maître en pantoufles clos magistralement cette soirée live et cette série de concerts au Bataclan avec ses reprises de chansons de Noël, entre deux classiques de son répertoire, histoire de terminer l'année sur une bonne note.

Chilly Gonzales , album A Very Chilly Christmas, sorti le 13 novembre 2020 (PIAS)

, album A Very Chilly Christmas, sorti le 13 novembre 2020 (PIAS) Plaisirs (non) coupables, 14 octobre 2020, éditions Flammarion.

▷ Concerts… à suivre 🎶

📖 Pas de couvre-feu sur France Inter !

►►► A suivre sur franceinter.fr et twitter @franceinter