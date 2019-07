Place à Il Francese, le dernier album de Jean-Louis Murat : à la fois groove et empreint de mélancolie, le chanteur auvergnat invite au voyage, brouille les pistes entre les grands espaces américains et la voluptueuse Italie. A savourer, en live, depuis la scène du studio 105 !

Jean-Louis Murat en concert © Getty / : Lionel FLUSIN

Jean-Louis Murat

Qu’est-ce que tu viens nous chanter là ?

C’est ce que Jean-Louis Murat demande dans l’un des titres de son nouvel album, Il Francese. Ce qu'il nous chante depuis une quarantaine d’années ou presque, c’est une musique sans cesse renouvelée, qui va voir du côté du blues, de la folk, de la soul, du rock, de l’électro avec toujours la même promesse : garder l’élan intact.

L’année dernière, il publiait un disque qui faisait table rase des règles de la pop, avec des collages qui viraient couplets et refrains. Aujourd’hui, Murat revient avec des mélodies chaloupées, des sons de Naples, de l’électronique qui va jusqu’à transformer sa voix. Il résume la démarche en disant :

Trafiquer les voix, j’adore ça, je ne peux pas me retenir, c’est la phase Bee Gees.

Bee Gees + Murat, je vous laisse penser à la belle audace du télescopage. Mais on retrouve toujours ce phrasé qui n’appartient qu’à lui et qui fait de la nonchalance la plus belle des vertus.Qui d’autre que Murat pour s’adresser à Kendrick Lamar, l’un des plus grands rappeurs des années 2010 en l’appelant « Kendrick chou ? »

Je ne sais pas combien d’albums Jean-Louis Murat a publié parce que le genre de la maison n’est pas à la comptabilité, mais à chaque fois, pour la chanson en français, ses disques ouvrent des voies nouvelles comme on le dirait d’un parcours d’aventurier. Il Francese, c’est le nom que les Italiens donnaient à Joachim Murat, beau-frère de Napoléon et roi de Naples. Il Francese, c’est un Auvergnat funky qui écoute du hip-hop. Il Francese, c’est Murat.

Setlist

Achtung

Ciné Vox

Hold Up

Tarn et Garonne

Over and Over

Autant en faire quelque chose

Rendre l’âme

Gazoline

Kids

Je me souviens

Marguerite de Valois

Aller plus loin

Une rediffusion du concert double affiche du 24/10/2018, présentée par Rebecca Manzoni