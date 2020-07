Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Francofolies de La Rochelle soutenu par France Inter depuis sa création. Ce soir, concert d'IAM !

IAM en concert aux Francofolies 2019 © AFP / Xavier Leoty

IAM aux Francofolies de La Rochelle, 12 juillet 1997

Originaire de Marseille, le groupe de hip-hop IAM se forme en 1988 avec Akhenaton (Philippe Fragione) et Shurik'n (Geoffroy Mussard) au chant, de Kheops (Éric Mazel), Imhotep (Pascal Perez), Kephren (François Mendy) aux platines, et anciennement de Freeman (Malek Brahimi). L'album Ombre et lumière (1993) est leur premier grand succès public avec le tube Je danse le mia et c'est L'école du micro d'argent (1997) qui leur apporte la consécration avec deux récompenses aux Victoires de la Musique.

Figure du rap marseillais et représentant de la jeunesse d'une cité phocéenne sous-représentée, IAM va marquer le hip-hop français de son empreinte. Après deux albums qui font mouche, le groupe revient en 1997 avec ce qui sera l'un des opus références du genre. Inspiré par l'apogée du hip-hop new-yorkais, L'École du micro d'argent va bousculer les charts et s'imposer sur les ondes. La collaboration des Sunz of Man, satellite du Wu-Tang Clan, et les singles Petit Frère et Né sous la même étoile vont leur ouvrir les portes de la postérité.

LIRE ! #Le Rap au Festival Francofolies 1997 (L’Abcdr du Son)

Parallèlement aux projets collectifs avec la sortie de plusieurs albums comme Revoir un Printemps, Anthologie ou Soldats de fortune, les membres du groupe mènent des carrières individuelles : Akhenaton, Shurik'n et Freeman sortent des albums en solo. En 2008, à l'occasion des 20 ans du groupe, IAM se retrouve pour un concert exceptionnel devant les pyramides de Gizeh. Freeman quitte le groupe.

Pilier et pionnier du rap français, IAM poursuit sa route avec la sortie d'Arts Martiens en avril 2013, et est suivi la même année de l'album titré IAM. En 2017, le groupe sort l'album Rêvolution, suivi en 2019 par Yasuke, le dixième album d'IAM (Universal).