Cette année, pour la fête de la musique, France Inter s'est installée à l’Olympia, cette fois, ce sera sans public mais avec Philippe Katerine et son univers déjanté voire totalement perché. Une soirée mémorable, car elle le sera, à ne pas manquer.

Philippe Katerine sur la scène de L'Olympia et en direct sur France Inter pour la Fête de la Musique 2020 © Radio France / Christophe Abramowitz

Le trublion touche-à-tout comme on n’en fait plus beaucoup, œuvrant dans la musique aussi bien que dans le cinéma, la littérature, sur scène ou même dans l’illustration pour enfants, jouera, chantera dans la mythique salle de concert comme si on y était.

On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avec Philippe Katerine mais justement on ne risque pas de s'ennuyer.

Set list

La Converse avec vous

BB Panda

Stone Avec Toi

Louxor j’adore

Gouttes de Sperme

Blond

La Banane

Le GM Bisous Moustache

· “Point noir sur feuille blanche”, tiré de Confessions ;

· “Des bisoux”, tiré de Philippe Katerine ;

· “Moustache”, tiré de Philippe Katerine ;

Le 20.04.2005

Le GM Keskessé Reine

· “KesKesséKçetruc ?”, tiré de Confessions et interprétée sur l’album avec Camille

· “La Reine d’Angleterre”, tiré de Philippe Katerine

Le GM Rêve Affreux Philippe Bisous

· “Rêve affreux”, tiré de Confessions

· “Point noir sur feuille blanche”, tiré de Confessions ;

· “Philippe”, tiré de Philippe Katerine ;

· “Des bisoux”, tiré de Philippe Katerine