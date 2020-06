France Inter persiste et signe pour fêter la musique, retrouvez les moments des soirées pyjama pendant le confinement avec Stephan Eicher, Louis Chedid, Christine and the Queens, Clara Luciani et Izia.

Il fut un temps où chaque vendredi soir, au micro de Rebecca Manzoni, des artistes nous offraient un concert en direct de chez lui ou de chez elle.

Entre interview, recette de cuisine, anecdotes, rire et sourire, tous les ingrédients étaient réunis pour vous offrir une soirée concert 100% musique : une heure qui vous permettait de danser et chanter sur les titres préférés de vos artistes !

À l'occasion de la Fête de la Musique, France Inter vous emmène dans sa machine à remonter le temps pour retrouver ces moments qui ont fait chaud au cœur.