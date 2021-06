Pas de bamboche dans la rue ? Alors oui, on va faire la FĂȘte de la musique Ă l'Olympia ! DĂšs 20h, Rebecca Manzoni et Laurent Goumarre prennent le micro pour vous prĂ©senter les concerts de Feu! Chatterton - Clara Luciani & London Grammar...

FĂȘte de la Musique 2021 © Radio France / France Inter

AprĂšs de longs mois Ă l'arrĂȘt, la musique live reprend Ă l'Olympia le 21 juin, jour de la FĂȘte de la musique pour cĂ©lĂ©brer l'Ă©tĂ© et ouvrir les portes de la libertĂ© ! Logique, c'est sa 40Ăšme Ă©dition et France Inter ne pouvait pas louper l'Ă©vĂ©nement. La chaine rĂ©investit la mythique salle parisienne et propose 5 concerts :

La FĂȘte commence Ă l'antenne avec les Concerts de :Â

đŸŽ€  Eddy de Pretto dĂšs 15h, avec Rebecca Manzoni & Laurent Goumarre aux micros.

đŸŽ€  La Femme dĂšs 16h, en direct dans Popopop avec Antoine de Caunes et Charline Roux

3 artistes, 3 concerts Ă vivre en live...

En public à l'Olympia, cette soirée de concerts exceptionnels se fera dans le respect des gestes barriÚres, avec une jauge limitée (voir conditions en bas de page),

et sur France Inter de 20h à 23h avec une programmation pop, soirée présentée par Rebecca Manzoni & Laurent Goumarre.

Concert Feu! Chatterton

Arthur Teboul, ClĂ©ment Doumic et SĂ©bastien Wolf se sont connus sur les bancs du LycĂ©e Louis-le-Grand. Rejoints par Antoine Wilson et RaphaĂ«l de Pressigny, ils ont fondĂ© en 2011 le groupe Feu! Chatterton, groupe pop rock, du nom d'une figure romantique (le poĂšte anglais Thomas Chatterton qui s'est suicidĂ© Ă l'Ăąge de 17 ans).Â

Feu! Chatterton. Concert France Inter, mars 2021 © Radio France / Christophe Abramowitz

La plume d'Arthur, le chanteur, est inspirée de Serge Gainsbourg, Léo Ferré, Barbara, Alain Bashung ... et les influences du groupe vont du rock de Radiohead à Pink Floyd ou Led Zep, au Jazz de Chet Baker, Nat King Cole, Miles Davis..., le tout empreint d'un certain dandysme.

Ah quel plaisir de vous retrouver <3

Manifeste pour une nouvelle chanson française, Feu! Chatterton sort le rock hexagonal de sa torpeur avec ses deux premiers albums : Ici le jour (a tout enseveli), disque d'or, en 2015 et L'Oiseleur en 2018. Avec CĂŽtĂ© Concorde, et La Malinche, deux titres devenus cultes, c'est sur scĂšne que le groupe va Ă©lectriser le public dans une tournĂ©e d'une centaine de dates Ă guichets fermĂ©s et de nombreux festivals.Â

🎧   Feu! Chatterton - Écran total  en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent Ă nos partenaires de vous proposer des publicitĂ©s et des contenus personnalisĂ©s en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intĂ©rĂȘt. J'autorise GĂ©rer mes choix

Ah que le cƓur me fend / Je me souviens mal du monde d’avant / TrĂšs mal / J’étais oĂč et quand pour le grand final / Le feu de Bengale / DerriĂšre mon Ă©cran sans doute / Mon Ă©cran total / À perdre les pĂ©dales

Feu! Chatterton est de retour avec son troisiĂšme album : Palais d'argile, rĂ©cit labyrinthique mouvant comme les sables. Ils posent un regard critique, parfois dĂ©sabusĂ© mais avec humour, sur le monde connectĂ© qui nous entoure, et nous embarquent dans une odyssĂ©e moderne avec une ode Ă la nature et un besoin de repĂšres dans une pĂ©riode oĂč tout s'effondre.

🎧   Feu! Chatterton dans  Le Mur du son - Mathilde Serrell

. Nouvel album Palais d'argile (Virgin Records), sorti 12 mars 2021, en partenariat avec France Inter

. En Tournée et à l'Olympia le 29 novembre 2021 - au Zenith de Paris le 10 février 2022

Setlist :Â

Compagnons

Ecran total

CÎté Concorde

Avant le monde

La mort dans la pinĂšde

Libre

Monde Nouveau

Malinche

Concert Clara Luciani

Il y a trois ans, elle lançait une grenade sur la chanson française. Depuis, elle se balade tranquille avec son air mĂ©lanco-funky sur des airs pop, le sourire Ă©clatant et le cƓur en bandouliĂšre...Â

L'interprĂšte de La Grenade, tube de son premier album Sainte-Victoire (titre prĂ©destinĂ© pour deux Victoires de la musique : RĂ©vĂ©lation scĂšne 2019 puis Artiste fĂ©minine 2020), s'inspire de son quotidien et de ses propres histoires de cƓur... pas toujours au beau fixe. Mais elle a trouvĂ© dans l'Ă©criture son moyen d'expression pour chanter ce qu'elle a sur le cƓur...Â

🎧   Clara Luciani - Cadeau : deux titres Pop Up Live France Inter en version acoustique : Amour toujours & Le Reste, en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent Ă nos partenaires de vous proposer des publicitĂ©s et des contenus personnalisĂ©s en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intĂ©rĂȘt. J'autorise GĂ©rer mes choix

Son nouvel album CƓur vient Ă peine de sortir et la jeune artiste joue son tout nouveau titre Le Reste. Le tube de l'Ă©tĂ©Â ? On a dĂ©jĂ l'air et la chanson dans la tĂȘte : "Le reste, je te le laisse, oh-oh..."... Chanter l'amour blessĂ© en souriant, c'est son style et ça lui va plutĂŽt bien, plus d'un million de vues pour ce clip tournĂ© dans son sud-est natal.

11 pistes inédites que vous allez pouvoir découvrir en direct live... c'est chic, lumineux, funky, un deuxiÚme album ambitieux réalisé avec un groupe inédit d'artistes, musiciens et producteurs : Sage, Breakbot et Pierrick Devin. Tout pour ouvrir les portes du déconfinement vers un été de liberté, de joie et de plaisirs à partager :

"Le mot cƓur est l'un de mes mot prĂ©fĂ©rĂ©s : pour sa sonoritĂ©, pour son Ă©criture aussi, les lettres entrelacĂ©es sont tellement jolies ! C'est pour ça que c'est le titre de l'album, et que le mot est prĂ©sent dans chaque chanson, comme un jeu de piste" (Clara Luciani dans Boomerang)

🎧   Clara Luciani  Dans la Playlist de France Inter - Murielle Perez

. Nouvel album CƓur 💙 sorti le 11 juin (Romance Musique / Universal), en partenariat avec France Inter

. En concert & Tournée des Zénith

Concert London Grammar

Depuis sa crĂ©ation Ă Nottingham en 2009 et en deux albums seulement, London Grammar est devenu l’un des groupes les plus influents de l’electro-pop. Hannah Reid au chant et au piano, Dominic 'Dot' Major au clavier et aux percussions et Dan Rothman Ă la guitare, forment le trio rĂ©vĂ©lĂ© en 2013 par le tube Wasting my young years" ("Je gĂąche ma jeunesse") de leur premier EP Metal & Dust.Â

🎧  London Grammar - Wasting My Young Years

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent Ă nos partenaires de vous proposer des publicitĂ©s et des contenus personnalisĂ©s en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intĂ©rĂȘt. J'autorise GĂ©rer mes choix

La chanteuse Hannah Reid et le guitariste Dan Rothman se rencontrent à l'Université de Nottingham pendant leur premiÚre année, rejoint bientÎt par Dot Major, via Facebook ! Leur premier album If you wait s'impose comme la révélation internationale de l'année, propulsé par le single Wasting my young years, hit planétaire, nostalgique et plein d'émotions. Il rassemble les 4 titres de l'EP et 8 autres titres dont Strong et Nightcall (reprise du titre de Kavinsky).

Les trois musiciens, tout juste la vingtaine, deviennent les nouvelles stars de la pop anglaise et partent pour une série de concerts et de tournées qui va durer deux ans. Le temps de se ressourcer, le groupe revient enfin en 2017 avec l'album Truth is a beautiful thing, lumineux, mélancolique et illuminé par l'incroyable voix d'Hanna Reid.

Leur musique, mélange d'ambiances électroniques, soul et parfois plus classiques, porte un brin de mélancolie ressentie aussi bien dans les mélodies que dans le chant de Hannah Reid.

🎧   London Grammar - Lose Your Head, en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent Ă nos partenaires de vous proposer des publicitĂ©s et des contenus personnalisĂ©s en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intĂ©rĂȘt. J'autorise GĂ©rer mes choix

AoĂ»t 2020, surprise : le trio dĂ©voile un tout nouveau single Baby it's you qui marque leur grand retour... Leur nouvel album Californian Soil sort le 16 avril 2021, produit par le DJ musicien et producteur anglais George FitzGerald. Ils rĂ©alisent leur rĂȘve amĂ©ricain avec un virage plus electro et le beau titre annonciateur America.

🎧. London Grammar  Dans le mur du son - Aline AfanoukoĂ©

. London Grammar, nouvel album Californian Soil, sorti 16 avril 2021 (Because)

▷ FĂȘte de la musique sur France Inter...  : toutes les infos et rĂ©servation Olympia   Â

▷ Ouverture de la billetterie lundi 14 juin Ă 10h.