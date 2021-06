Si vous rĂȘviez d'un petit concert sauvage au coin de la rue... c'est ratĂ©, mais en avant-premiĂšre de la FĂȘte de la musique Ă l'Olympia ce soir, France Inter prend de l'avance et vous invite Ă Ă©couter le concert d'Eddy de Pretto dĂšs 15h ! C'est le premier concert, prĂ©sentĂ© par Rebecca Manzoni et Laurent Goumarre...

Eddy de Pretto en concert Ă L'Olympia ce 21 juin 2021 pour la FĂȘte de la Musique © Radio France / Jocelyn Perrotin

FĂȘte de la Musique Â đŸŽ¶  Top DĂ©part avec le Concert number one : Eddy de Pretto

Devenu aujourd'hui l'un des chanteurs les plus emblĂ©matiques de sa gĂ©nĂ©ration, Eddy de Pretto a connu un succĂšs fulgurant avec Cure, son premier album paru en 2018, disque multiplatine rĂ©Ă©ditĂ© en Version Culte avec des inĂ©dits, ses concerts complets, et revient avec son tout nouvel album À tous les BĂątards et une prochaine tournĂ©e des Zenith Ă l'automne.

Eddy de Pretto en live pour la FĂȘte de la Musique 2021 © Radio France / Marion GlĂ©met

🎧  En juin 2017, le public dĂ©couvrait FĂȘte de trop, le premier clip incontournable qu'il a jouĂ© en live ici dans Pop Up :

Quel chemin parcouru depuis ses dĂ©buts et ses trois ans passĂ©s sur la Seine Ă chanter des reprises devant les touristes... C'est sur ses Bateaux-mouches qu'il vit ses tout premiers dĂ©buts, rencontre le public, contemple la capitale et rĂ©alise qu'il peut atteindre son rĂȘve, son but ultime. PĂ©riode oĂč il se "voyait dĂ©jĂ " en haut de l'affiche...

Eddy de Pretto en concert ce 21 juin 2021 à L'Olympia © Radio France / Jocelyn Perrotin

🎧   Bateaux-mouches, un titre autobiographique Ă la croisĂ©e de la soul urbaine, des sons d'aujourd'hui et des chanteurs intemporels, dans Pop Up sur France Inter :

Bateaux-mouches, DĂ©solĂ© Caroline, un adieu mĂ©lancolique Ă une histoire d'amour passĂ©e, et _Parfaitement_, morceau touchant qui lui permet de revendiquer sa singularitĂ©, n'Ă©taient que le dĂ©but, le Kid poĂšte de la chanson se dĂ©voile dans les 15 titres et l'histoire du dessin bizarre de la pochette jaune de son nouvel album À tous les bĂątards, sorti en mars 2021.

Si une place existe entre Nougaro et le rap de la banlieue, Eddy la prend et creuse la veine. "Jeune et chelou", gay et issu d'une citĂ© blĂȘme, il explique que le Freak, ce n'est pas seulement le "fou", le "monstre" ou le "phĂ©nomĂšne", c'est l'autre :

🎧   Freaks, le titre en Playlist France Inter

"À tous les bizarres (oh) les Ă©tranges (oh) les bĂątards / À tous les monstres, ceux qui dĂ©rangent, les mis Ă l'Ă©cart / À tous les parias (oh) les exclus (oh) sans Ă©gards / À tous les seuls, ceux dans leurs chambres, toujours dans le noir"...

C'est comme si on l'attendait depuis longtemps, cet artiste, avec sa belle plume et ses textes imagĂ©s et impudiques, reflets de son univers personnel, sur des musiques hybrides entre rap et variĂ©tĂ©. Il aime les chansons françaises qu'Ă©coutait sa maman et le rap Ă©coutĂ© avec ses potes.Â

Eddy de Pretto, le jeune homme pas comme les autres, se décrivant comme un garçon à la marge ayant trouvé dans la musique sa forme d'expression, apporte un concept fort et affirme son identité profonde depuis quatre ans.

đŸŽ€  Eddy de Pretto reprend Barbara - La carte blanche de Boomerang - Augustin Trapenard

▷ Eddy de Pretto, nouvel album A tous les bĂątards, sorti 26 mars 2021 (Romance musique), Album en partenariat France Inter

Écoutez son concert depuis l'Olympia !

▷ FĂȘte de la musique sur France Inter...  : toutes les infos et rĂ©servation Olympia

▶ À suivre : Concert de La Femme Ă 16h dans Popopop

et soirée Olympia 20h-23h : Concerts de Feu! Chatterton, Clara Luciani et London Grammar.