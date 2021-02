Un concert exceptionnel en direct de la scÚne du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique ! Deux heures de live sur France Inter dÚs 21h, une soirée inédite présentée par Laurent Goumarre.

France Inter continue plus que jamais en cette période de silence culturel et de salles de spectacles trÚs fermées, de se mobiliser pour faire vivre la culture, la musique, les artistes, et vous propose une soirée live, un concert triple affiche exclusif à écouter en direct sur l'antenne, présenté par Laurent Goumarre.

3 artistes, 3 albums à découvrir pour une soirée trÚs Pop !

Yelle

Le duo français d'Ă©lectro-pop Yelle vient de Bretagne, constituĂ© dans les annĂ©es 2000 de la chanteuse Yelle (Julie Budet) et du DJ Grandmarnier (Jean-François Perrier). Yelle signifie "You enjoy life", leur nom est Ă leur image ! En 2005, Yelle publie le titre Je veux te voir. Dans la foulĂ©e sort un maxi vinyle Ă©ponyme. Les tournĂ©es s'enchaĂźnent et un premier album Pop-Up sort en 2007, le duo fait la 1Ăšre partie de Mika avant de partir jouer aux États-Unis et en Espagne.

🎧   ÉCOUTER  I Yelle - Vue d'en face (feat. Nicolas Maury), en Playlist France Inter

2011 annonce la sortie de leur 2Ăšme album Safari Disco Club. Avec le 3Ăšme album ComplĂštement Fou (septembre 2014), le duo fait le tour de la planĂšte. Yelle fĂȘte son retour avec leur 4Ăšme album trĂšs attendu, L’Ère du Verseau qui confirme des productions dance-pop dans l'air du temps et franchement dĂ©calĂ©es... Du Pop pointu !

🎧    Yelle dans POPOPOP d'Antoine de Caunes

Trois singles ont annoncé l'album, Je t'aime encore, déclaration d'amour à l'Hexagone, Karaté et Je veux un chien.

YELLE, nouvel album L'Ère du Verseau, sorti en septembre 2020 (Recreation Center)

Zed Yun Pavarotti

Charlan Zouaoui-Peyrot - Ă la ville - a choisi un nom de scĂšne trĂšs classe et trĂšs composĂ©Â : Zed Yun Pavarotti. Z est la trace de son nom de famille, Yun signifie young (jeune en anglais), et Pavarotti, parce qu'il est trĂšs admiratif du personnage et au nom de son Ă©merveillement pour la musique classique. Le jeune artiste stĂ©phanois aux accents trap est un rappeur hors cadre.Â

🎧   ÉCOUTER I  Yed Zun Pavarotti - Merveille, en playlist France Inter

Zed Yun Pavarotti a rĂ©ussi Ă fendre la brume de Saint-Étienne et son spleen ravageur et sa musique lancinante ont conquis les coeurs des spĂ©cialistes du rap. AprĂšs avoir pris le temps de propager ses ondes mĂ©lancoliques - des mixtapes et deux EP Grand ZĂ©ro et French Cash - le jeune artiste vient de sortir son premier album Beauseigne au style hĂ©tĂ©roclite. Les frontiĂšres entre le rap et la chanson deviennent de plus en plus floues... avec des sonoritĂ©s trĂšs pop rock !

🎧    Zed Yun Pavarotti Dans la playlist de France Inter - Murielle Perez

. Zed Yun Pavarotti, 1er album Beauseigne de 14 chansons, sorti le 9 octobre 2020 (Caroline Records)

L'Impératrice

L'Impératrice, comme son nom ne l'indique pas, est un sextet parisien et comme ce n'est pas trÚs cool de ne parler que de la chanteuse Flore Benguigui, voici les membres qui composent le groupe : Charles de Boisseguin (Fondateur et claviers), Hagni Gwon (claviers), David Gaugué (guitare basse), Achille Trocellier (guitare électrique) et Tom Daveau (batterie).

L'ImpĂ©ratrice, c'est le choix d'un avatar mystĂ©rieux pour raconter une histoire, comme un sentiment matĂ©rialisĂ© en musique, avec une certaine idĂ©e de la fĂ©minitĂ©, de la fragilitĂ© et de l'Ă©lĂ©gance... "C'est pop, chic et lascif, avec des accents disco cosmiques", peut-on lire dans la Presse... En fait, Charles, le leader, critique musical et crĂ©ateur du groupe Ă©tait seul, puis vite rejoint par des musiciens pour la partie live instrumentale et la rencontre avec Flore a donnĂ© sa voix au projet.Â

🎧   ÉCOUTER I  L'ImpĂ©ratrice - Peur des filles, en Playlist France Inter

Sans y croire vraiment, un premier EP sort en 2012. Le premier album Matahari  parait en février 2018 : des cordes, des cuivre, des percussions, une atmosphÚre pop avec des thÚmes plus classiques, voire cinématographiques, le tout en format chansons, instrumentaux et... joué en live.

🎧   Le Mur du son de Mathilde Serrell

Annoncé par le single Peur des Filles (thriller féministe avec un sourire en coin !), le deuxiÚme album arrive comme un ode à l'amour et à la rupture : "Une éternité qu'on attendait ça : fruit d'une année de f(l)ou, d'une anomalie dans la frise chronologique, d'un millier d'aventures. Ce sera un album de rupture avec la continuité, on l'a voulu comme ça dans le son, dans les textes." (L'Impératrice)

L'Impératrice, second album Tako Tsubo - 13 titres - prévu le 26 mars 2021 (Microqlima)

