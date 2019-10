Un concert privé en exclusivité mardi 22 oct 2019 à 20h en public et en direct du studio 104 présentée par Rebecca Manzoni

Michael Kiwanuka / Patrick Watson / Stephan Eicher © Olivia Rose / Ilenia Tesoro / Benoit Peverelli

France Inter vous propose un nouveau concert triple affiche présenté par Rebecca Manzoni, en public et en direct du studio 104 de la Maison de la radio pour découvrir, en live, les nouveaux albums de trois artistes :

Stephan Eicher

Homeless Songs, nouvel album de l’Helvète à la voix toujours aussi particulière. Quatorze titres originaux d’une rare mélancolie et au raffinement orchestral.

(RÉ)ÉCOUTER | Pop N Co: Bien au chaud, emmitouflé·e·s, dans les 'Homeless Songs' de Stephan Eicher

Patrick Watson

Grand retour de Patrick Watson avec Wave, album intime et personnel qui oscille entre obscurité et lumière, mélancolie et joie intenses. Avant une tournée mondiale, l’auteur-compositeur-interprète s’arrête sur la scène du studio 104.

(RÉ)ÉCOUTER | Dans la Playlist de France Inter : La vague mélancolique de Patrick Watson

Michael Kiwanuka

Le Londonien présente, en live et en avant-première, les titres de son nouvel opus Kiwanuka, à quelques jours de sa sortie, dans lequel il rend hommage à ses influences soul.

(RÉ)ÉCOUTER | Dans la Playlist de France Inter : Le Kiwanuka nouveau arrive bientôt…

►►► Pour assister au concert : maisondelaradio.fr

Ouverture de la billetterie 15 octobre après l’annonce dans le 7/9 de France Inter

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places du studio est limité et que les places sont réservées en quelques courtes minutes.

Avec le Crédit Mutuel