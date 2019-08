Prolongez vos vacances avec ce festival aux portes de Paris avec les concerts de Balthazar, Kompromat, Eels et Johnny Marr

Rock en Seine © Victor Picon

Dans le cadre exceptionnel du Domaine national de Saint-Cloud, au cœur d’un jardin à la française, Rock en Seine est un des festivals majeurs en Europe ; il revient en force pour sa 17ème édition avec une programmation unique au Domaine national de Saint-Cloud les 23, 24 et 25 août 2019.

Comme chaque année, France Inter s’installe au cœur du festival

La station invite ses auditeurs à s’immerger dans l’univers des musiques actuelles pour y retrouver les artistes du moment. Un événement unique au cours duquel jeunes talents naviguent aux côtés de figures mythiques du rock’n’roll

► Vendredi 23 août

18h : Le Mag de l’été d’ Anna Sigalévitch avec Jeanne Added, Balthazar et Love Supreme

d’ avec et 21h à minuit : Soirée concerts spéciale présentée par Rebecca Manzoni avec Balthazar, Kompromat, Eels et Johnny Marr

► Samedi 24 août

18h : Le Club estival d’ Emmanuel Khérad

d’ 21h 23h : Soirée concerts spéciale présentée par Rebecca Manzoni avec la diffusion du concert de The Cure

The Cure / Andy Vella

Rock en Seine réunit le meilleur de la scène pop-rock internationale, des têtes d’affiches emblématiques et les belles pépites du moment. Cinq scènes au cœur d’un jardin à la française accueillent les festivaliers dans un cadre verdoyant propice à la détente et aux découvertes musicales.

The Cure, la mythique formation anglaise, sera au festival pour leur seule date française lors d’un concert de plus de deux heures. Concerts uniques également pour Major Lazer, Jorja Smith ou encore Aphex Twin, figure légendaire de l’électro qui ne s’est pas produit en France depuis… 2011 !

Rock en Seine / Zélie Noreda

Egalement à l’affiche les britanniques Foals, Royal Blood et la gagnante de deux Victoires de la musique Jeanne Added, qui a répondu à l’invitation du festival : en collaboration avec le prestigieux chœur accentus référence dans la musique vocale, elle offrira une création spéciale pour Rock en Seine.

Two Door Cinema Club, Eels, Johnny Marr, Bring Me the Horizon, Agar Agar, Balthazar, Alice Merton, King Princess, KOMPROMAT, Jungle, Polo & Pan (Live), Alpha Wann, Tommy Genesis, Mahalia, Louis Cole Big Band, Deerhunter, Clairo, Zed Yun Pavarotti, Bagarre, Cannibale, Girl in Red, Weval… et plein d’autres seront à l’affiche du festival, rendez-vous incontournable de la fin de l’été !

Rock en Seine c’est aussi de la création artistique sous toutes ses formes avec un grand nombre de rendez-vous, d’expositions et même un festival jeune public permettant d’explorer la culture rock dans son ensemble : le Mini Rock en Seine !

Rock en Seine / Olivier Hoffschir

PROGRAMMATION

► VENDREDI 23 AOÛT

THE CURE – ALICE MERTON – BAGARRE – BALTHAZAR – BICHE – EELS – JEANNE ADDED – JOHNNY MARR – KING PRINCESS – KOMPROMAT – LEE-ANN CURREN – LET’S EAT GRANDMA – MAX JURY – MÉTÉO MIRAGE – SILLY BOY BLUE – SÜEÜR – WE HATE YOU PLEASE DIE

► SAMEDI 24 AOÛT

MAJOR LAZER – JORJA SMITH – 404 BILLY – ALPHA WANN – CATASTROPHE – CELESTE – FILS CARA – GIRL IN RED – JUNGLE – LOUIS COLE BIG BAND – MAHALIA – MATHILDA HOMER – MUNGO’S HI FI FEAT. CHARLIE P & MARINA P – POLO & PAN (LIVE) – PRINCE WALY – TOMMY GENESIS – ZED YUN PAVAROTTI

► DIMANCHE 25 AOÛT

APHEX TWIN – FOALS – ROYAL BLOOD – AGAR AGAR – BOY AZOOGA – BRING ME THE HORIZON – CANNIBALE – CLAIRO – DECIBELLES – DEERHUNTER – LA CHICA – LE VILLEJUIF UNDERGROUND – SAM FENDER – THE MURDER CAPITAL – TWO DOOR CINEMA CLUB – WEVAL

La préservation et la mise en valeur du patrimoine du Domaine national de Saint-Cloud se place au cœur de la politique du festival, au même titre que l’objectif de réduire de manière globale l’impact de l’événement sur l’environnement.